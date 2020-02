Generali, ThreeSixty Investments SGR riceve l'autorizzazione di Banca d'Italia

ThreeSixty Investments, una partnership tra Generali e un team guidato da Giordano Lombardo, ha ricevuto l'approvazione della Banca d’Italia a operare come Società di Gestione del Risparmio.

ThreeSixty Investments, la nuova società nata dalla partnership tra il Gruppo Generali e un team di professionisti degli investimenti guidato da Giordano Lombardo, ha ricevuto l'autorizzazione normativa a operare come SGR (Società di Gestione del Risparmio) dalla Banca d'Italia. La nuova società si specializzerà in strategie di investimento multi-asset.

Insieme a Lombardo, Amministratore Delegato e co-Chief Investment Officer della SGR, gli altri fondatori dell'azienda sono Mauro Ratto, co-Chief Investment Officer, Diego Franzin, Senior Portfolio Manager e Head of Portfolio Strategies e Robert Richardson, Chief Operating Officer. Negli ultimi mesi, ThreeSixty Investments ha consolidato ulteriormente il proprio team di investimento con l’assunzione, lo scorso gennaio, di Marco Mencini, Senior Equity Portfolio Manager.

ThreeSixty Investments svilupperà strategie globali multi-asset con un processo di investimento innovativo, rispondendo alle esigenze di clienti retail, private e istituzionali a livello globale. Il lancio del primo fondo della nuova boutique, previa approvazione regolamentare, è atteso nel corso del primo semestre 2020.

La società sarà parte del modello multi-boutique di asset management del Gruppo Generali che combina strategie di investimento tradizionali con soluzioni sviluppate da boutique specializzate e autonome. Il Gruppo Generali detiene la maggioranza del capitale di ogni boutique attraverso Generali Investments Holding SpA e co-investe nei loro prodotti e soluzioni, "cogliendo così appieno il potenziale dato dalle eccellenze e dai talenti" che caratterizzano queste realtà.

Il coinvolgimento di nuove boutique da parte del Gruppo Generali è mirato a integrare competenze specializzate e distintive nei real asset (Real Estate, Infrastructure, Private Equity

e Private Debt) e in segmenti high conviction, attraverso l’esperienza e la visione imprenditoriale dei partner, combinati alle dimensioni e alla scala globale del Gruppo stesso.

"Tramite questo modello di business, il Gruppo Generali punta a diventare una delle prime cinque multi boutique di asset management al mondo dal punto di vista dei ricavi", si legge in una nota.

Tim Ryan, Generali Group CIO ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell'annuncio di oggi, poichè ThreeSixty Investments rafforza ulteriormente la nostra offerta con competenze multi-asset distintive. Cogliendo la comprovata esperienza e la profonda conoscenza dei mercati dei suoi fondatori e del team di gestione, potremo offrire ai nostri clienti nuove soluzioni innovative in grado di perseguire i loro target di rendimento”.

Carlo Trabattoni, Head of Generali Investments Partners, ha aggiunto: “Nell'attuale contesto di mercato, la nostra piattaforma multi boutique ha dimostrato di rispondere adeguatamente alle esigenze di clienti, istituzionali, private o retail. Per questo motivo, ThreeSixty Investments rappresenta uno sviluppo strategico del nostro distintivo modello di asset management”.

Giordano Lombardo, CEO of ThreeSixty Investments, ha dichiarato: “Siamo convinti che il contesto economico e di mercato per i prossimi anni richieda un approccio completamente nuovo. L'obiettivo è quello di mettere il capitale dei nostri clienti al lavoro solo dove ci siano le migliori opportunità di investimento, senza riferimento ai tradizionali benchmark dii mercato. Con un orizzonte temporale di lungo termine e un approccio attento a ridurre i rischi di deterioramento del capitale ci potremo liberare del riferimento ai benchmark tradizionali per concentrarci solo sui rendimenti per i nostri clienti. Dopo aver ottenuto l'approvazione normativa, ci stiamo concentrando sull'attività operativa per lanciare il primo fondo multi-asset. Il Gruppo Generali, con il suo impegno a lungo termine, è il partner ideale per realizzare

questa nuova iniziativa focalizzata su investimenti multi-asset orientati ai risultati", ha

concluso Lombardo.