Geolier, la "moda rapper" fa il botto: oltre 1,8 milioni di ricavi per il suo marchio di abbigliamento Golden Boys

Geolier, il business del rapper napoletano fa il botto: il bilancio 2023 di Golden Boys

Un “botto” per i business della “moda rapper” di Emanuele Palumbo, in arte “Geolier”. Il rapper napoletano, infatti, è azionista al 15% della Palumbo Immobiliare controllata per l’85% dal fratello Gaetano che controlla il 100% della Golden Boys srl che produce e commercializza capi d’abbigliamento e accessori legati allo “stile” dei cantanti tipo Geolier.

Il bilancio 2023 di Golden Boys ha visto i ricavi balzare ad oltre 1,8 milioni di euro dai 204mila euro dell’anno precedente tanto che dall’utile risicato di 12mila euro segnato nel 2022 s’è registrato un profitto migliorato a 147mila euro e tutto mandato a riserva. La società ha un patrimonio netto di 180mila euro a fronte di debiti per 134mila euro.

La Golden Boys è stata costituita nel 2019 e vede Gaetano Palumbo come amministratore unico. Nel 2022 la società ha lanciato la sua prima collezione di moda con il brand “GTWO”. La presentazione, in grande stile, è avvenuta al Salone Margherita di Napoli con una sfilata show per la direzione artistica di Alessio Menna.