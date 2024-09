Germania, economia bloccata e depressa: Pil fermo nel 2024. L'allarme dell'istituto Ifo

Germania, economia bloccata e depressa nel 2024

L'economia della Germania sta attraversando un periodo di stagnazione, come evidenziato dalle recenti stime dell'istituto Ifo che prevedono una crescita del PIL pari a zero per il corrente anno. Le proiezioni per il 2025 sono state ridimensionate a un incremento dell'0,9%, una revisione al ribasso rispetto alla precedente stima dell'1,5%.

Un ritmo di crescita dell'1,5% è atteso solo a partire dal 2026. Timo Wollmershäuser, responsabile del dipartimento previsioni dell'Ifo, ha descritto la situazione economica tedesca come bloccata e depressa. La Germania è alle prese con una doppia sfida economica: una crisi strutturale, caratterizzata da investimenti insufficienti soprattutto nel settore manifatturiero e da una produttività stagnante da anni, e una crisi economica più immediata, manifestata da un calo degli ordini e un incremento del potere d'acquisto che non si traduce in un aumento dei consumi, ma piuttosto in un accumulo di risparmi a causa dell'incertezza dominante.

Per quanto riguarda l'inflazione e la disoccupazione, l'Ifo prevede che il tasso di inflazione in Germania diminuirà lentamente, passando da una media del 5,9% nel 2023 al 2,2% quest'anno, per poi scendere al 2% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Il tasso di disoccupazione, invece, è previsto al 6% per quest'anno, rispetto al 5,7% del 2023, con un'attesa ripresa nel declino a partire dal prossimo anno: 5,8% nel 2025 e 5,3% nel 2026. Infine, il deficit pubblico dovrebbe attestarsi al 2% quest'anno, per poi ridursi all'1,3% e allo 0,9% nei due anni successivi.