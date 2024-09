Blackstone acquista l'australiana AirTrunk per 1,6 miliardi di dollari: la scommessa sull'IA

Blackstone punta all’IA con l'acquisizione di AirTrunk

Blackstone, il colosso del private equity, ha avviato un’operazione strategica per consolidare il suo primato nelle infrastrutture digitali necessarie all’espansione dell’intelligenza artificiale (IA). Insieme al Canada Pension Plan Investment Board (CPP), ha concluso un accordo da 24 miliardi di dollari australiani (16,1 miliardi di dollari americani) per l'acquisizione di AirTrunk, un operatore di data center di spicco nell’Asia-Pacifico. Tuttavia, prima di finalizzare l’operazione, sarà necessario ottenere il via libera dall’Australian Foreign Investment Review Board, dato il coinvolgimento di investitori stranieri. Se approvato, sarà il più grande investimento di Blackstone nella regione Asia-Pacifico, in un momento cruciale per la crescita del cloud computing e dell'IA.

Con l’acquisizione di AirTrunk, Blackstone arricchisce il suo portafoglio già vasto nel settore dei data center, che comprende asset per un valore di 55 miliardi di dollari distribuiti in tutto il mondo. AirTrunk apporta 11 data center strategicamente posizionati in Australia, Giappone, Hong Kong, Singapore e Malesia, rafforzando ulteriormente la presenza di Blackstone nell’Asia-Pacifico. La società ha già in cantiere progetti infrastrutturali per un valore di 70 miliardi di dollari, con previsioni di un investimento globale di 2 trilioni di dollari nei prossimi cinque anni, di cui la metà solo negli Stati Uniti.

AirTrunk: leader nei data center dell’Asia-Pacifico

Fondata nel 2015 a Sydney, AirTrunk si è affermata come il principale operatore di data center nell’Asia-Pacifico. Prima della vendita, l'88% dell'azienda era detenuto da Macquarie Asset Management e dal Public Sector Pension Investment Board canadese. Dopo l’acquisizione, il fondatore e Ceo Robin Khuda manterrà una partecipazione non specificata e continuerà a guidare l’azienda.