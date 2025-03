Germania, sospiro di sollievo a gennaio. La produzione industriale batte le attese: +2% grazie all’auto

Produzione industriale, a gennaio rialzo del 2%

Secondo i dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica (Destatis), la produzione industriale nel settore manifatturiero è aumentata del 2,0% a gennaio 2025 rispetto a dicembre 2024, corretta per gli effetti stagionali e di calendario. Nel confronto trimestrale, la produzione da novembre 2024 a gennaio 2025 si è attestata sul livello dei tre mesi precedenti (0,0%).

A dicembre 2024 la produzione è diminuita dell'1,5% rispetto a novembre 2024 dopo la revisione dei risultati preliminari (valore provvisorio: -2,4%). Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, gennaio 2024, la produzione di gennaio 2025, corretta per gli effetti di calendario, è stata inferiore dell'1,6%. L'andamento positivo della produzione a gennaio 2025 è dovuto principalmente all'aumento del settore automobilistico (+6,4% rispetto al mese precedente, corretto per gli effetti stagionali e di calendario).

Anche gli incrementi della produzione nell'industria alimentare (+7,5%) e nella manutenzione e montaggio di macchine (+15,6%) hanno avuto un impatto positivo sul risultato complessivo. Ha avuto invece un impatto negativo il calo del settore manifatturiero di prodotti in metallo (-7,7%).

A gennaio 2025, le esportazioni tedesche sono diminuite del 2,5% rispetto a dicembre 2024, al netto degli effetti di calendario e stagionali, e le importazioni sono aumentate dell'1,2%. Come riporta ulteriormente l'Ufficio federale di statistica (Destatis) sulla base dei risultati preliminari, le esportazioni sono diminuite dello 0,1% rispetto a gennaio 2024, mentre le importazioni sono aumentate dell'8,7%. Nel gennaio 2025, sono state esportate dalla Germania merci per un valore pari a 129,2 miliardi di euro, in base ai dati di calendario e stagionali, e sono state importate in Germania merci per un valore pari a 113,1 miliardi di euro. La bilancia commerciale estero si è chiusa con un surplus di 16,0 miliardi di euro a gennaio 2025. A dicembre 2024, il saldo del commercio estero corretto per gli effetti di calendario e stagionalità è stato di +20,7 miliardi di euro. A gennaio 2024 era pari a +25,3 miliardi di euro.