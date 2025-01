Getty Images e Shutterstock si uniscono con un accordo da 3,7 miliardi: in arrivo un colosso che sfida i giganti dell'IA visiva

Getty Images si fonde con Shutterstock, accordo da 3,7 miliardi di dollari

Getty Images ha affermato che si fonderà con la rivale Shutterstock per creare una società da 3,7 miliardi di dollari orientata all'era dell'intelligenza artificiale, in un'operazione che probabilmente attirerà il controllo dell'Antitrust. La mossa arriva in un momento in cui l'industria dei contenuti visivi su licenza sta affrontando le minacce di strumenti di intelligenza artificiale generativa come Midjourney e DALL-E di OpenAI, in grado di generare immagini e video in risposta a una semplice richiesta di testo da parte degli utenti.Nasce una nuova stella dell'intelligenza artificiale, persino Nvidia compra da lei. L'ascesa di Foxconn

In base all'accordo, gli azionisti di Shutterstock possono scegliere di ricevere 28,80 dollari per azione in contanti, o 13,67 azioni di Getty Images, o una combinazione di 9,17 azioni di Getty e 9,50 dollari in contanti per ogni azione di Shutterstock posseduta. Le azioni di Shutterstock hanno registrato un balzo del 26,5% nelle contrattazioni premercato, mentre Getty Images è salita del 50,2%. L'accordo aiuterà le società a migliorare “l'offerta di contenuti, ad ampliare la copertura degli eventi e a sviluppare nuove tecnologie”, ha dichiarato Craig Peters, ceo di Getty Images