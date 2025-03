Gianluca Vacchi, il suo nuovo business stupisce tutti. Ecco dove ha investito l'imprenditore influencer

Gianluca Vacchi, il suo nuovo business stupisce tutti

Sotto accusa per abuso edilizio perpetrato nella sua mega villa in Sardegna, Gianluca Vacchi “si consola” lanciandosi nel nuovo business delle energie rinnovabili con quattro investimenti in società che fanno riferimento agli stessi azionisti.

Qualche settimana fa, infatti, la Cofiva Holding, cassaforte dell’eccentrico influencer-imprenditore, ha acquisito per 1,47 milioni di euro il 49% di NV Fotovoltaico Labico, società nata da poco e basata a Roma che opera nel campo delle rinnovabili.

A vendere la quota a Vacchi è stata la Lizard Renewables (LR) che ha mantenuto il 49%. LR, che fa capo alla Millhouse di Antonella Raia, è nata nel 2019 da precedenti esperienze italiane e internazionali con l'obiettivo di sostenere nuove iniziative nel settore delle energie rinnovabili con particolare focus sul fotovoltaico, eolico e biogas.

Quasi contestualmente Cofiva Holding sempre da LR ha comprato il 50% di Solar Airport, operante nello stesso settore, mentre ha rilevato dalla Millhouse il 49% di Ferrara Solar e di Elite Northern Solar.

LR, già presieduta da Massimo Ponzellini (fra l’altro ex presidente di Banco Bpm), e oggi da Massimo Pecorari (amministratore delegato di Banca Ifigest e con trascorsi in Unicredit e Rizzani de Eccher) ha un attivo di oltre 34 milioni e ha chiuso il 2023 con ricavi per 7 milioni e un utile di circa 615mila euro.