Giansanti ad Affari: "Politiche Ue penalizzano i nostri agricoltori per favorire i Paesi del Nord"

L'intervista di Affari al presidente di Confagricoltura. Giansanti: "Buona attenzione del governo verso il settore agricolo. Lollobrigida? Voto più che positivo"

"L'agricoltura italiana soffre per colpa delle normative europee". Intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a margine del "Forum in Masseria" condotto da Bruno Vespa, il numero uno di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha le idee chiare su quali siano state le cause che hanno portato sofferenza all'intero settore agricolo, puntando il dito sulle politiche dell'Unione Europea.

Al contrario, invece, il presidente dell'organizzazione degli agricoltori considera positivo l'apporto del governo Meloni, facendo i complimenti al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Infine, Giansanti annuncia tre soluzioni che vorrebbe realizzare per favorire il settore in Italia.