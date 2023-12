Gildo Zegna: "Obiettivo fatturato a 2 mld grazie a Tom Ford"

In occasione del secondo Capital Markets Day del gruppo di Trivero, Gildo Zegna ha dichiarato da New York di essere in anticipo rispetto ai piani stabiliti. "Poco meno di due anni fa eravamo qui per annunciare l'acquisizione di Tom Ford fashion durante il primo Capital Markets Day a maggio 2022. Ora le cose stanno cambiando", ha affermato il CEO, come riportato da Mf Fashion. La previsione iniziale di superare i 2 miliardi di euro di fatturato consolidato entro il 2025 è stata rivista al rialzo, con l'obiettivo di raggiungerlo già nel prossimo anno, includendo il marchio Tom Ford negli Stati Uniti. Zegna ha sottolineato il successo finanziario attuale del gruppo nonostante le difficili condizioni geopolitiche e macroeconomiche degli ultimi due anni.

Il gruppo mira a una crescita media annua composta (CAGR) dei ricavi superiore al 10% e dell'EBIT rettificato di circa il 20%, generando un solido surplus di cassa. "I nostri obiettivi, sia strategici che finanziari, sono sempre stati radicati nei nostri valori", ha sottolineato Zegna. Nel corso dei primi nove mesi dell'anno, il gruppo ha registrato un fatturato di 1,33 miliardi di euro, con una crescita del 22,9% rispetto all'anno precedente. Nel terzo trimestre, i ricavi sono stati di 431 milioni di euro, in aumento del 20,8%. Guardando al futuro, Zegna prevede ulteriori guadagni di quote di mercato e aumento della produttività dei negozi per il marchio Zegna. Per Thom Browne, il 20° anniversario sarà accompagnato da una crescita media elevata dei ricavi direct-to-consumer, con una semplificazione della distribuzione wholesale. Per Tom Ford fashion, l'obiettivo è aumentare i ricavi con un CAGR di oltre il 10% nel medio termine.

Rispondendo a domande sul listing, Zegna ha affermato che la quotazione a Wall Street ha già dato buone soddisfazioni e non è prevista una quotazione anche a Milano. L'approdo a Wall Street ha contribuito all'aumento della visibilità del marchio negli Stati Uniti. Gildo Zegna ha escluso al momento nuove acquisizioni, concentrandosi sullo sviluppo del recente ingresso nel gruppo, Tom Ford. Ha dichiarato che l'obiettivo è creare uno dei dieci top brand del lusso mondiale con Tom Ford fashion. Riguardo a possibili scenari geopolitici incerti, Zegna si è mostrato fiducioso nelle strategie ben definite dei tre marchi e nella capacità del gruppo di affrontare eventuali imprevisti.