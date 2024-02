Giorgetti: "20 mld da privatizzazioni. Agricoltori? Valutiamo esenzione Irpef"

Giorgetti prevede privatizzazioni per 20 miliardi nel triennio, "pari all'1% del Pil", come previsto dal Def

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del question time al Senato ha toccato il tema delle privatizzazioni: "Confermo quanto gia' indicato nella scorsa nota di aggiornamento al Def, in merito alla dimensione quantitativa del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dello Stato. Da tale piano sono attesi proventi pari ad almeno l'1 per cento del PIL, quindi circa 20 miliardi di euro in 3 anni". "Si tratta di un programma - ha aggiunto - che vuole essere uno strumento di politica industriale e un fattore di sviluppo dell'economia italiana". Quanto alle cessioni di immobili non funzionali all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, Giorgetti ha ricordato che "ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze una cabina di regia con funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico".

Giorgetti: "Valutiamo l'esenzione Irpef per il settore agricolo. Per gli imprenditori che necessitano di effettivo sostegno"

"Fermi gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l'intervento in materia di esenzione dell'Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time al Senato. "Tale misura, quindi potrà essere, inserita nel primo veicolo normativo utile - che potrebbe essere anche il decreto legge Milleproroghe attualmente all'esame della Camera".