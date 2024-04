Ue, deficit eccessivo: "scontata" la procedura d'infrazione contro l'Italia

Italia verso la procedura di deficit eccessivo

"Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno (7,2% del Pil secondo le prime stime Istat) è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come di diversi altri Paesi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla riforma della governance economica Ue.

Giorgetti: "Valutare aggiustamenti per criticità bilancio"

"Credo che l'indagine conoscitiva possa anche essere l'occasione per valutare, come d'altronde suggerito anche dal Parlamento, la necessità di eventuali e ulteriori aggiustamenti utili a superare le criticità dell'assetto contabile interno, non direttamente connesse al processo di riforma delle regole europee, che l'esperienza degli ultimi anni ha fatto emergere", ha aggiunto il ministro dell'Economia in audizione.

"Auspico che in questa sede si possa instaurare un dialogo proficuo finalizzato ad aggiornare l'assetto normativo, tenendo conto delle riflessioni delle diverse istituzioni e dei dati dalle prassi degli ultimi anni".

Giorgetti ha poi sottolineato che il Documento di economia e finanza sarà presentato entro i primi dieci giorni di aprile con una "conformazione più leggera": "Lo faremo - ha detto il ministro - come la Commissione eurOpea ha detto di farlo e sarà diverso dal passato".