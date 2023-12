Giovanni Perosino lascia ITA Airways. Cade un'altra pedina di Altavilla

Nella sua carriera ha accumulato importanti esperienze: ecco quali



Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer di ITA Airways, lascerà l’incarico il 31 dicembre 2023. Lo scrive il sito internet www.primaonline.it.

Cade così un’altra importante pedina dell’ex-presidente dell’aerolinea, Alfredo Altavilla, che verrà affiancato nell’azienda in cui lavora attualmente proprio dal direttore marketing (presto ex) della compagnia tricolore.

Perosino – ricorda Avionews – aveva assunto la carica di Chief Marketing Officer di ITA Airways nell’ottobre 2021. Nella sua carriera ha accumulato importanti esperienze: CMO in Automobili Lamborghini (2019-2021); Vice President Global Marketing in Audi (2013-2019) e in Volkswagen (2010-2013); direttore della comunicazione nella società automobilistica Fiat (2002 – 2010).