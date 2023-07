Giro di poltrone nella comunicazione: Nicolò Mardegan va in Enel, Ita vacante

Cattaneo chiama Nicola Mardegan a capo della comunicazione in Enel





Qualche cambiamento nell'area comunicazione di Enel era atteso dopo l'insediamento di Flavio Cattaneo alla guida del gigante energetico. E così è successo. Nicolò Mardegan è stato nominato nuovo capo dell'area comunicazione e relazioni istituzionali. A suo diretto riporto è stato promosso Carlos Mendes Pereira, che ora guida tutta l'area comunicazione di Enel in Italia e succede a Cecilia Ferranti. Tra i nuovi innesti anche Fabio Marando, per anni nelle relazioni esterne di Cassa Depositi e Prestiti.

Mardegan, fino a poche settimane fa alla guida della comunicazione di Ita, avrà la responsabilità di oltre 180 persone in diversi Paesi e con varie funzioni. Una gran bella sfida. Mardegan, milanese classe 1982, nel 2016 si è candidato come sindaco alle elezioni comunali del capoluogo lombardo con la lista NoiXMilano ottenendo il 2,5% dei voti. Conservatore, presidente del Centro di Aiuto alla Vita della clinica Mangiagalli, vanta una lunga esperienza politica in Azione Giovani. Una militanza che gli ha permesso di conoscere direttamente Giorgia Meloni.

La domanda che in molti si fanno è: chi arriverà al suo posto in Ita? La selezione è stata avviata: serve una figura che non sembri "teleguidata" dal governo per non spaventare i tedeschi di Lufthansa che non vogliono dover combattere quotidianamente contro un'informazione mainstream che guarderà con sospetto Lufthansa. Chi? Si sono fatti alcuni nomi, ma per il momento non si è ancora stretto per nessuno. L'impegno è particolarmente gravoso e, per questo motivo, serve un comunicatore esperto. Si vocifera che in pole position ci sia una donna. Il nome? Alla prossima puntata.