Gkn, Fiom: "Il governo chiarisca la sua posizione"

In una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cigl di Firenze e Prato hanno dichiarato di aver osservato, "dopo l'ultimo incontro sulla vertenza Gkn, delle difformità tra la posizione ufficiale delle istituzioni e le comunicazioni aziendali sulle decisioni assunte dopo gli incontri tecnici". "Il management della Gkn - multinazionale inglese che produce componenti per le industrie del settore automobilistico e aerospaziale - ha attribuito alle istituzioni posizioni diverse sulla vertenza, motivo per cui abbiamo inviato una lettera, a firma Fiom Nazionale e Fiom Firenze, a tutte le istituzioni nazionali e territoriali attualmente coinvolte nel tavolo sulla vertenza Gkn, per un chiarimento nel merito delle dichiarazioni del management che smentisca posizioni mai manifestate dalle istituzioni nei tavoli a cui la Fiom ha partecipato."