Gkn: sciopero generale, 'Insorgiamo!' (su striscione). Uil: "Cabina di regia"

Gkn: sciopero generale, 'Insorgiamo!' scritta su striscione

"La lotta operaia non si ferma", "Siamo tutti Gkn". Questi gli slogan delle 10mila persone in piazza Santa Croce a Firenze, che stanno prendendo parte allo sciopero generale indetto a sostegno dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio. La proprieta' ha avviato le procedure di licenziamento collettivo pochi giorni or sono. All'arrivo dei lavoratori della Gkn, dalla piazza si e' alzato un lungo applauso. Fra le mani, stringono uno striscione con la scritta: "Insorgiamo!". Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha commentato a margine, con i giornalisti, che "sulla vicenda della Gkn dobbiamo mantenere alta l'attenzione perche' non sara' breve". Molti i primi cittadini di vari comuni della provincia di Firenze. Insieme a loro, anche il sindaco di Prato e il presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni.

GKN: BOMBARDIERI, 'AL FIANCO DI CHI SCIOPERA, SUBITO CABINA DI REGIA SU LAVORO'

"Tutta la Uil è al fianco dei lavoratori della GKN che oggi scioperano a Firenze in difesa del proprio lavoro. Per la Uil è imprescindibile il rispetto delle persone, di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori e per questo continueremo a batterci". Lo afferma in una nota Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, chiedendo "al Governo di insediare subito la cabina di regia per monitorare il rispetto dell'intesa raggiunta lo scorso 29 giugno e per evitare, quindi, che le aziende decidano unilateralmente di licenziare senza aver utilizzato gli strumenti messi a disposizione dall'avviso comune". "Inoltre - aggiunge Bombardieri - bisogna impedire che le multinazionali fruiscano di tutti i benefici e di tutte le agevolazioni per il loro insediamento e, poi, scappino via alla ricerca di migliori condizioni. Bisogna fare una scelta di civiltà economica: il solo profitto non può prevalere sulla dignità delle persone e sul valore del lavoro".

GKN: SBARRA, 'SOSTEGNO A SCIOPERO, GOVERNO OBBLIGHI AZIENDA A RIVEDERE SCELTA'

"Pieno sostegno alla mobilitazione generale oggi di Firenze a favore dei lavoratori della GKN. Non permetteremo che venga calpestata la dignità del lavoro e la vita di centinaia di famiglie. Il Governo metta in campo ogni strumento per obbligare l'azienda a rivedere la sua scelta inaccettabile''. Lo scrive su twitter il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, sullo sciopero generale oggi a Firenze a sostegno della vertenza della GKN di Campi Bisenzio.

Gkn: Giani, faremo di tutto perche' azienda ritiri licenziamenti

"Chiediamo giustizia e dignita' per i lavoratori della Gkn". Cosi' il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine della manifestazione in piazza Santa Croce, a Firenze, organizzata in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati per l'area fiorentina e pratese a sostegno dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, sui quali e' piombata, pochi giorni fa, la decisione dell'azienda del licenziamento collettivo. "Le istituzioni, con i loro gonfaloni, sono a fianco dei lavoratori che in questo momento si sentono offesi, come si sente offesa tutta la Toscana - ha aggiunto il presidente della Regione Toscana - le istituzioni faranno di tutto per costringere l'azienda a ritirare i licenziamenti".