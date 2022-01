Gli scatti d'Affari - Iveco a Piazza Affari: la prima volta non si scorda mai

Iveco alla Borsa di Milano

La prima volta non si scorda mai... anche quando le cose non vanno esattamente secondo le attese. Il debutto di Iveco, spin-off di Cnh Industrial, alla Borsa di Milano non ha registrato performance entusiasmanti. Anzi, si è registrato un calo delle quotazioni intorno al 10%, per una capitalizzazione intorno ai 3 miliardi di euro.

Non era sicuramente il buon auspicio che il Ceo Gerrit Marx sperava di ottenere con il tradizionale rito della campana, ma se la giornata non stata particolarmente fortunata per Iveco, lo è stata per Piazza Affari nel suo complesso, con il listino principale in crescita oltre l’1% e lo spread al ribasso.

Un segnale importante, in giornate funestate dalle paure per l'impennata dei contagi da Covid-19 e che sembra confermare le ragioni di chi crede che la diffusione della variante Omicron possa segnare il passaggio dalla fase pandemica, che da due anni ci costringe a vivere in emergenza, a quella endemica, nella quale convivere con il Sars-Cov-2 esattamente come facciamo con tanti altri virus, senza bisogno di preoccuparsene troppo.

E, di questi tempi, già questa è una speranza alla quale aggrapparsi, visti gli evidenti risvolti sull'economia. Anche per la matricola Iveco, se il quadro evolverà in questa direzione, ci saranno svariate occasioni per rifarsi con gli interessi.