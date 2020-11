Glisenti e Pisano: "Verso Expo 2020 Dubai: salute, sicurezza e innovazione"

Salute, sicurezza e innovazione rappresentano i pilastri di Expo 2020 Dubai, il primo evento globale dopo la pandemia, previsto dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 negli Emirati Arabi Uniti

L'Expo sarà una piattaforma globale su questi temi e offrirà contenuti sia in digitale che in presenza fisica, proponendosi come luogo di condivisione di best practice e progetti per il futuro, grazie al confronto tra gli oltre 190 Paesi partecipanti, attraverso le numerose installazioni nei Padiglioni e gli eventi in programma.

All’Esposizione Universale di Dubai l’Italia porterà un modello di diplomazia scientifica che contribuirà al rilancio delle relazioni economiche del Paese con i mercati dell’area ME.NA.SA (Medio Oriente, Nord Africa e Sud Est Asiatico). Il Padiglione Italia proporrà molte soluzioni originali applicabili in ambito sanitario e di gestione della sicurezza, puntando sull’innovazione a partire dall’intelligenza artificiale e coinvolgendo aziende, università e centri di ricerca da tutto il Paese.

Oggi, al Forum Ansa "La diplomazia scientifica a Expo 2020 Dubai tra salute, sicurezza e innovazione", Paolo Glisenti, Commissario Italia per Expo Dubai, ha dichiarato: "Expo 2020 Dubai rappresenta un momento di confronto fondamentale su temi di rilevanza globale come la salute e la sicurezza. La pandemia ci richiede di superare gli approcci nazionali e di mettere in atto modelli collaborativi internazionali. Tutto questo può avvenire puntando sull'innovazione che sta ridefinendo i perimetri informatici, tecnici e, appunto, scientifici. I Paesi che parteciperanno all'Esposizione Universale stanno investendo 2 mila miliardi di euro sulla ricerca scientifica legata alla pandemia: si tratta della base di partenza ideale per stabilire delle collaborazioni innovative ed efficienti". E ha così proseguito: "L'Expo non è un salone della scienza o della tecnologia è un grande evento di comunicazione. Il tema fondamentale è come comunicheremo i progressi della scienza ai cittadini di tutto il mondo. Spiegheremo come l'intelligenza artificiale sta innovando la nostra risposta ai problemi del quotidiano, per esempio nel rapporto paziente - medico anche a distanza, nelle terapie innovative, nella sanità di prossimità. Dobbiamo comunicare come questo sistema digitale possa aiutare a cambiare in meglio il rapporto con i sistemi sanitari. I sistemi sanitari, infatti, si apprestano a innovarsi e modificarsi proprio grazie all'intelligenza artificiale. Si tratta quindi di un processo che tocca profondamente gli interessi pratici dellla quotidianità di ognuno di noi che dobbiamo confrontarci adesso con la pandemia e forse nei prossimi anni con altri schock asimmetrici della salute" .

Al Forum è intervenuta anche, Paola Pisano, Ministro Innovazione Tecnologica che ha dichiarato: "Dal punto di vista tecnologico e dell'innovazione teniamo molto alle collaborazioni internazionali. Ci sono delle tematiche che non possono più essere affrontate dai singoli Stati: è importante che si lavori insieme su alcuni temi di rilievo. Expo 2020 Dubai è un evento importantissimo perchè possiamo portare le nostre best practice, le nostre politiche di innovazione e rafforzare le collaborazione tra i vari Stati creandone di nuove su temi importanti che ci faranno fare un salto nei prossimi anni. Già il titolo è importante "Collegare le menti, creare il futuro" e dà l'idea del fatto che bisogna creare un collegamento tra i vari Paesi per riuscire a immaginarsi le opportunità sul futuro".

Il confronto è continuato con gli interventi di: Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, il professor Enzo Grossi, Senior Advisor Gruppo Bracco e Advisor scientifico Cluster Alisei e il professor Ernesto Damiani, Direttore dell’Istituto per l'intelligenza artificiale e i sistemi intelligenti della Khalifa University negli Emirati Arabi Uniti e in Italia Presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica. E attraverso i video-messaggi di: Giuseppe Pirlo, delegato del Rettore dell'Università di Bari su ricerca e Intelligenza Artificiale, Iain Mattaj, Direttore Human Technopole, Elazar Cohen, Commissario Israele per Expo 2020 Dubai, Presidente dell’emiratina Khalifa University, Alessia Lorenzi e Francesca Biglia, studentesse del programma di volontari del Padiglione Italia, Edwin Colella, Chief Marketing Officer di Octo Telematics.