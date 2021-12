GLS Italy-VGP, inaugurato a Padova il nuovo polo logistico

Il leader in Italia di corriere espresso annuncia la partnership con l'azienda paneuropea VGP

GLS Italy, player di corriere espresso leader in Italia, ha inaugurato oggi con VGP, azienda paneuropea nel settore Real Estate che realizza e fornisce parchi logistici e semi industriali di alta qualità, il nuovo polo logistico di Padova. Il centro di smistamento sorge in una posizione strategica con un’ottima accessibilità alla tangenziale est della città, all'autostrada A13 che collega Padova a Bologna e anche alla direttrice adriatica, al centro di un’area dinamica con un’ampia disponibilità di manodopera.

L’edificio di GLS Italy, che si estende su un’area totale di circa 7.100 m2, in linea con gli standard di VGP, è stato ideato secondo elevati livelli di sostenibilità e ha ottenuto la valutazione “very good” secondo il Building Research Establishment Enviromental Assessment Method (BREEAM). La struttura, infatti, è dotata sia di un impianto fotovoltaico, che di un impianto di condizionamento con pompa di calore, oltre che di rilevatori di presenza per l’accensione delle lampade a led, riduttori per l’erogazione d’acqua e 2 colonnine doppie per ricarica auto elettriche. Tutti questi accorgimenti hanno l’obiettivo di portare benefici alle aziende e alla comunità locale, pur non intaccando il territorio in termini di impatto ambientale.

All’interno del nuovo magazzino, situato nel VGP Park Padova, grazie all’investimento di oltre 2 milioni di euro effettuato da GLS Italy, è stata installata una macchina di ultima generazione per lo smistamento dei colli che garantisce un altissimo livello di automazione gestendo oltre 10.000 colli l’ora con solo 30Kw di assorbimento. In aggiunta all’investimento per il sorter, GLS Italy sosterrà una spesa di circa 7.2 milioni di euro in 12 anni per l’utilizzo del nuovo centro di smistamento.

“L’Italia ha assunto un ruolo strategico nel più ampio panorama GLS a livello europeo e questo investimento, così come quello che stiamo effettuando a Sordio, ha l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di partner d’eccellenza al fianco del tessuto imprenditoriale italiano - conferma Klaus Schädle, Group Area Managing Director di GLS – In pochi mesi, infatti, siamo riusciti a creare una struttura all’avanguardia nell’area del Nord-Est che ci permetterà di affiancare in modo sempre più sinergico le aziende del territorio”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’inaugurazione del VGP Park Padova e del primo immobile concluso da parte di VGP per GLS Italy, a testimonianza di una partnership consolidata e che annovera anche altri progetti in pipeline - dichiara Agostino Emanuele, Country Manager, VGP Italy - Oggi, inauguriamo il primo building del VGP Park Padova che entro gennaio ospiterà due ulteriori operatori e servirà un’economia sempre più orientata al commercio internazionale e all’e-commerce”.