Golden Goose annuncia l’investimento di maggioranza da parte dei Fondi Permira

Golden Goose, Permira e Carlyle hanno annunciato oggi l’acquisizione di una quota di maggioranza in Golden Goose da parte di una società controllata dai Fondi Permira. Fondato nel 2000 a Venezia, Golden Goose è uno dei marchi della moda di lusso più distintivi, in rapida crescita e ampiamente riconosciuto per le sue iconiche sneaker. L'azienda è presente in Europa, Stati Uniti e Asia, con una rete di 100 negozi a gestione diretta e una presenza on-line in rapida crescita. Carlyle ha acquisito Golden Goose a marzo 2017 attraverso Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fondo di buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper-mid market in Europa, e Carlyle Asia Growth Partners V (CAGP V). In seguito all’acquisizione, i ricavi della Società sono cresciuti da €100 milioni a oltre €260 milioni nel 2019. Carlyle ha un track record consolidato a livello globale nell’investire in marchi del settore consumer, tra cui Moncler, Twinset e Hunkmöller.



Permira vanta un importante track record di partnership con brand internazionali del settore consumer e con i rispettivi management team, caratterizzato da storie di successo di crescita del business e di miglioramento del loro posizionamento di mercato. Il team consumer di Permira ha realizzato 33 investimenti nel settore per un totale di oltre 9,6 miliardi di Euro, corrispondenti ad un fatturato complessivo delle aziende sottostanti di 3,6 miliardi di Euro. Gli investimenti attuali e passati includono Dr. Martens, iconico marchio di calzature britannico, Reformation, marchio di abbigliamento leader nel canale on-line, Hugo Boss e Valentino. Silvio Campara, CEO di Golden Goose, ha dichiarato: "Sin dalla fondazione di Golden Goose nel 2000, abbiamo cercato di creare prodotti innovativi per i nostri clienti, combinando l'artigianalità a uno stile raffinato e moderno. Ringraziamo Carlyle per il supporto nell’accompagnare l’azienda attraverso uno straordinario periodo di crescita. L’ingresso di Permira in qualità di nuovo partner rappresenta un momento molto importante per l’azienda. L’expertise ed il track record di eccellenza di Permira nel settore consumer hanno un valore inestimabile per poter continuare a crescere ed offrire i nostri prodotti ad un pubblico sempre più internazionale".



Francesco Pascalizi, Co-head di Permira per l’Italia, ha commentato: “Golden Goose è uno straordinario marchio di lusso "next-gen" che può essere considerato l’inventore della categoria delle sneaker di fascia alta. Negli ultimi anni, l'azienda è cresciuta molto velocemente grazie al contributo del CEO Silvio Campara e del suo eccellente team di manager. Non vediamo l'ora di mettere a frutto la nostra esperienza nel settore consumer/luxury per accompagnare Golden Goose nella sua prossima fase di sviluppo ed espansione".



Massimiliano Caraffa, Managing Director di The Carlyle Group, ha aggiunto: “Siamo lieti di passare il testimone a Permira, per permettere a Golden Goose di continuare la sua traiettoria di espansione e diventare un brand iconico internazionalmente riconosciuto. Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito all'eccezionale crescita dell'azienda negli ultimi tre anni, anche grazie all'apertura di 100 negozi a gestione diretta a livello globale e alla creazione di una piattaforma omnichannel leader di mercato". Il perfezionamento dell’operazione, soggetto alle consuete condizioni, è previsto nei prossimi mesi.