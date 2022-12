Goldman Sachs fa 3 miliardi di utili. Ma è pronta a 4mila licenziamenti

La scure dei licenziamenti di massa di Goldman Sachs

Goldman Sachs si sta preparando a tagliare migliaia di dipendenti per far fronte a un contesto economico difficile. Lo scrive oggi Repubblica, dopo che la piattaforma di notizie Semafor ha riportato che la banca d'investimento multinazionale ha in programma di licenziare fino a 4.000 persone mentre lotta per raggiungere gli obiettivi di redditività, nonostante tre miliardi di utili.

La banca di Wall Street aveva 49.100 dipendenti alla fine del terzo trimestre di quest'anno, dopo aver aggiunto un numero significativo di personale durante la pandemia. L'organico dell'azienda rimarrà al di sopra dei livelli precedenti alla pandemia, che si attestavano a 38.300 unità alla fine del 2019, ha dichiarato la fonte.

Goldman Sachs ha rifiutato di commentare. In ottobre la banca ha segnalato che stava ridimensionando le sue ambizioni per Marcus, l'unità di consumo in perdita. All'inizio di questa settimana, una fonte che ha familiarità con l'operazione ha dichiarato a Reuters che Goldman Sachs intende anche smettere di creare prestiti al consumo non garantiti, un altro segno del fatto che sta facendo un passo indietro in questo settore.

L'amministratore delegato David Solomon, che ha preso il timone nel 2018, ha cercato di diversificare le operazioni della società con Marcus. In ottobre è stato inserito nel settore patrimoniale nell'ambito di un rimpasto di gestione che ha anche unito le unità di trading e investment banking.

I licenziamenti sono l'ultimo segnale dell'accelerazione dei tagli in tutta Wall Street, a causa del calo delle transazioni. I ricavi dell'investment banking sono crollati quest'anno a causa del rallentamento delle fusioni e delle offerte azionarie, segnando una netta inversione di tendenza rispetto al 2021, quando i banchieri avevano ricevuto forti aumenti di stipendio.