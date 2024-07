Google scommette sulla cybersecurity e punta a Wiz: investimento da 23 mld

Google vicina all'accordo per acquisire Wiz per 23 miliardi

Alphabet, la società madre di Google, è in trattative avanzate per acquisire la startup di sicurezza informatica Wiz per circa 23 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando una fonte a conoscenza della questione, in un accordo che rappresenterebbe la più grande acquisizione di sempre del gigante della tecnologia. L'accordo, finanziato principalmente in contanti, potrebbe concretizzarsi presto, secondo la stessa fonte. Wiz, fondata in Israele e ora con sede a New York, è una delle startup software in più rapida crescita a livello globale, che fornisce soluzioni di sicurezza informatica basate su cloud con rilevamento delle minacce in tempo reale e risposte basate sull'intelligenza artificiale.