Governo, nuovi aiuti a lavoro e imprese. Arriva un secondo decreto. I dettagli

Emergenza coronavirus, il governo stanzia nuovi interventi economici per sostenere il lavoro e le imprese del Paese anche oltre le zone rosse colpite dall'epidemia. Aiuti in arrivo per rilanciare il turismo e i trasporti: sconti sulle tasse e più credito disponibile. E' questo il piano del governo per far fronte all'emergenza. Col secondo decreto sono in arrivo: estensione della cassa integrazione in deroga, per ora prevista solo nelle zone rosse. Inoltre è in agenda anche l'aumento del fondo di garanzia per l'accesso al credito delle piccole medie imprese, oltre ad indennizzi alle aziende e ai lavoratori autonomi che abbiano subito danni rilevanti. Già alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima il decreto potrebbe essere portato al consiglio dei ministri.

CORONAVIRUS: CONTE E GUALTIERI VEDONO CAPI DELEGAZIONE, FOCUS SU DECRETO

A quanto apprende l'Adnkronos, nel pomeriggio di oggi il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri vedranno i capi delegazione delle forze di maggioranza in vista del decreto che verrà votato in settimana per contrastare i contraccolpi economici dell'emergenza Coronavirus. La riunione a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi attorno alle 16.30, anche se l'orario non è ancora definito, e anticiperà l'incontro in programma questa sera alle 20.30 con i capigruppo di maggioranza e opposizione.