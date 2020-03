Governo,Unicredit e Generali nelle mire francesi. L'Italia fa scudo con gli 007

L'emergenza Coronavirus ha fatto crollare in borsa tanti titoli strategici, per questo il governo sta monitorando la situazione attraverso la propria intelligence. Attenzionate speciali - scrive il Fatto Quotidiano - sono soprattutto banche ed assicurazioni. Il timore riguarda le Generali e Unicredit. La prima, l'unico vero colosso finanziario italiano rimasto, custodisce circa 60 miliardi di titoli di Stato, la seconda circa 50. Su entrambe le voci di mire francesi si inseguono da anni. Se si aggiunge Intesa Sanpaolo, si arriva a 200 miliardi di Btp custoditi, l'8% del debito pubblico italiano. Per vestendere il golden power però serve un decreto legge, un testo ancora non c'è ma il governo potrebbe accelerare a breve. Intanto l'intelligence italiana monitora e gli 007 sono al lavoro per vigilare su possibili mire straniere.