Grateful Foundation, nasce il primo osservatorio sull'economia sferica

Nasce il primo osservatorio sull'economia sferica promosso da Grateful Foundation

Nasce in Italia il primo osservatorio nazionale sull'economia sferica, presentato alla Camera dei Deputati dalla Grateful Foundation Ets, fondata e presieduta da Oscar di Montigny. "L'obiettivo dell'iniziativa - spiega una nota - è quello di creare una piattaforma di ricerca e collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, operatori del tessuto economico industriale, enti di ricerca e accademia, per definire l'elaborazione di un nuovo modello economico che evolva dalle strategie di circolarità ai principi di sfericità: il solo modello economico oggi possibile. Coerentemente con gli obbiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite l'Economia Sferica riafferma la centralità degli esseri umani all'interno del sistema economico-sociale, e delle relative responsabilità che derivano dall'impatto che ciascuno di noi deve produrre coscientemente sul pianeta sulla collettività. Si individueranno nuovi modelli sferici di business per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni in ottica Esg, nuovi ecosistemi sferici di aggregazione sociale e i relativi modelli di governance e stili di leadership.

Nuova generazione di esseri umani consapevoli di poter essere generatori di gratitudine

La consapevolezza è che, in futuro, qualsiasi forma aggregativa di persone avrà efficacia e successo grazie soprattutto alla propria capacità di far convergere in maniera armoniosa, impattante e profittevole le tre direttrici di sviluppo evolutivo: l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del potenziale umano, dalla cui aggregazione convergente ed armonioso deriva il modello rigenerativo denominato Humanovability. Sorgerà così una Grateful Geneneration, una nuova generazione di esseri umani consapevoli di poter (e voler) essere veri e propri generatori di gratitudine: creativi, risolutori di problemi, che pensano sentono e agiscono in modo nuovo. Individui che usano la loro intelligenza e sensibilità non solo per arricchirsi ma anche per elevare l'Umanità, ponendo il vantaggio collettivo al centro di ogni propria scelta".