Green, BNP Paribas rafforza il Sustainability Centre con cinque nuove nomine

Green, Bnp Paribas arruola cinque nuovi nomi per rafforzare il proprio "Sustainability Centre"

Al centro dell'approccio di BNP Paribas Asset Management c’è la sostenibilità. Il Sustainability Centre, fondato nel 2017, mette a disposizione dei team di investimento e ricerca settoriale, dati ESG e analisi di oltre 13 000 emittenti. Supporta inoltre l'integrazione delle considerazioni relative alla sostenibilità in tutta l’organizzazione aziendale, dall'adattamento ai requisiti regolamentari allo sviluppo di strategie di investimento incentrate sulla sostenibilità per soddisfare le esigenze degli investitori.

Adesso, BNPP AM ha deciso di potenziare il Sustainability Centre con cinque nuove nomine con l’obiettivo di accelerare e rafforzare l’offerta di investimenti sostenibili: Rachel Crossley, nominata Head of Stewardship, Malika Takhtayeva, nominata Sustainable Fixed Income Lead – EMEA, Thibaud Clisson, nominato Climate Change Lead, Robert Alexandre Poujade, nominato Biodiversity Lead e Delphine Riou, nominata Inclusive Growth Lead.

I nuovi ingressi e le promozioni si concentrano sulla stewardship, sulla ricerca e sui tre temi strategici che guidano le iniziative di BNPP AM, noti come "3E": accelerare la transizione energetica (“Energy Transition”), proteggere l'ambiente (“Environment”) e raggiungere l'uguaglianza e la crescita inclusiva (“Equality & Inclusive Growth”).

Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability di BNPP AM, commenta: "Con l'attenzione di tutti alla COP26, l'interesse per gli investimenti sostenibili continua a guadagnare slancio. Le pressioni stanno aumentando da tutte le parti interessate per contribuire attivamente a un'economia a emissioni zero e più inclusiva. Il Sustainability Centre è al centro degli sforzi di BNPP AM per migliorare la qualità e l'accesso ai dati ESG, in un contesto normativo più difficile, in cui la sostenibilità sta acquisendo crescente importanza ed è sempre più oggetto di controllo. Queste ultime nomine rafforzano ulteriormente le nostre competenze in materia di sostenibilità, con l’obiettivo di realizzare la nostra ambiziosa tabella di marcia, accelerare le nostre capacità nell'ambito degli investimenti tematici e mantenere la nostra posizione di leadership come investitore sostenibile per un mondo che cambia”.