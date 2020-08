Groupe Arnault acquisisce il 27% di Lagardère holding

Arnault acquisisce il 27% di Lagardère

Bernard Arnault, il patron di Lvmh, è pronto a chiudere il proprio ingresso nella società che 'controlla' il gruppo Lagardere (LCM). Ieri, 18 agosto, dopo l'annuncio di maggio, il cda di Financiere Agache, parte del gruppo Arnault, "si è riunito per approvare l'investimento in Lagardere Capital & Management", che sarà finalizzato all'inizio di settembre. Secondo alcune fonti il valore dell'operazione, che prevede che Arnault acquisisca il 27% di Lcm, è pari a 80 milioni. "Questo investimento concretizzerà i legami di lunga data che le nostre due famiglie mantengono e dimostrerà il nostro impegno per l'integrità del gruppo Lagardère", ha detto il miliardario a capo del colosso del lusso Lvmh, confermando quindi il suo sostegno ad Arnaud Lagardère e aiutando la sua holding personale, indebitata per 214 milioni di euro e in rosso nel 2019.

L'annuncio arriva all'indomani del rinnovo anticipato di Arnaud Lagardère a guida del gruppo omonimo, arrivato ieri rispetto a una scadenza prevista per marzo. La mossa del consiglio di sorveglianza della società, che controlla diversi media fra cui il gruppo Hachette, si inserisce in un momento di confronti tesi fra i soci del gruppo, i cui primi due azionisti, Vivendi e il fondo attivista Amber, che si sono alleati a sopresa pochi giorni fa per chiedere 4 posti su 9 nel consiglio di sorveglianza e influenzare la governance della società.