Gruppo FS: siglato accordo tra FS Treni Turistici Italiani e European Sleeper

Gruppo FS, FS Treni Turistici Italiani e European Sleeper: sottoscritto accordo per la trazione dei convogli dal Brennero a Venezia

A partire dal 5 marzo, sarà una locomotiva di FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS, a trainare il treno notturno internazionale European Sleeper lungo la tratta dal Brennero a Venezia. L'accordo siglato tra FS Treni Turistici Italiani e il vettore privato belga-olandese garantirà a quest'ultimo la possibilità di superare il Brennero con il supporto di un’impresa ferroviaria certificata. L’operazione vedrà nei prossimi mesi l’impiego delle locomotive E 402B, con la livrea di FS Treni Turistici Italiani, per assicurare la circolazione del convoglio che collega Bruxelles a Venezia, con fermate intermedie a Bressanone, Bolzano, Verona e Venezia Mestre.

Questo accordo si inserisce nel Piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS, che punta a consolidare FS Treni Turistici Italiani come riferimento nel settore ferroviario, con un focus su treni turistici, treni storici e servizi di trazione per carrozze private. L'intesa con European Sleeper testimonia le competenze tecniche e l’affidabilità organizzativa della Newco del Turismo di FS, che si prepara a stringere collaborazioni con operatori ferroviari internazionali attivi in servizi analoghi.