Gruppo TreZeta rileva Walking world: si consolida il polo delle suole di lusso

Tre zeta group acquisisce il 100% di Walking world

Tre Zeta Group, da oltre 50 anni punto di riferimento nella produzione di suole di scarpe di lusso, annuncia l’acquisizione del 100% di Walking World, società specializzata nella produzione di fusbett (dal tedesco “letto del piede”) e riempitivi per suole in poliuretano espanso e con film, con cui il Gruppo rafforza ulteriormente il presidio della catena del valore della struttura della scarpa e l’offerta di prodotti, materiali e servizi ai clienti.

Fondata nel 1990 nelle Marche a Porto Recanati, da Antonio Giampaoli e Sonia Mangialardo, Walking World è oggi una delle principali aziende specializzate nella produzione di componenti per sneaker. La società ha tutte le caratteristiche per essere annoverata tra le classiche eccellenze industriali italiane. Walking World è guidata all’insegna di una politica di sviluppo orientata alla qualità e all’innovazione che gli ha permesso di crescere tra il 2020 e il 2022 a un CAGR del 40%, mantenendo un margine EBITDA al di sopra della media del mercato. Inoltre, negli ultimi anni la Società ha coerentemente varato un piano di investimenti in innovazione volti a ottimizzare il processo produttivo. In particolare, l’azienda ha stretto una partnership strategica per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di suole in poliuretano con film, brevettato e unico sul mercato, che garantisce una maggiore efficienza e riduzione degli scarti.

La ratio industriale dell’integrazione di Walking Word in Tre Zeta si fonda proprio su questi elementi che portano all’interno del Gruppo una nuova tecnologia e un approccio produttivo coerente al suo impegno sul fronte della definizione dei più alti - e nuovi - standard di servizio al cliente, parallelamente all’utilizzo delle più avanzate tecnologie sviluppate per migliorare le performance in termini di prodotto, tempistiche e sostenibilità, rispondendo al meglio ai bisogni del mercato.

Una visione totalmente condivisa dagli imprenditori di Walking World che hanno deciso di entrare a far parte di questo grande progetto industriale. L’operazione si inserisce infatti nel piano di Tre Zeta volto a costruire il Gruppo di riferimento nella produzione di componenti per la struttura della calzatura per l’industria mondiale del lusso attraverso una crescita organica e per linee esterne. In particolare, l’acquisizione, oltre al già citato maggior presidio della filiera della struttura della scarpa, integrando la lavorazione di un materiale strategico per le sneaker come il poliuretano espanso e con film, amplia anche la sua presenza territoriale con l’ingresso nelle Marche, che ospitano uno storico distretto calzaturiero con le sedi di grandi brand del lusso Made in Italy e un ecosistema di produttori di grande valore. L’area si aggiunge alla Toscana, dove il Gruppo ha il suo headquarter, e al Veneto, dove è in fase di sviluppo un secondo importante impianto industriale.

Il piano industriale a cui il Gruppo sta dando rapida esecuzione è partito a fine 2021 con l’ingresso in Tre Zeta di Koinos Capital - SGR indipendente di Private Equity che si distingue per l’approccio imprenditoriale con investimenti orientati a trasformare piccole eccellenze dell’industria italiana in leader internazionali - e oggi, a distanza di poco più di due anni, ha generato importanti risultati.

L’acquisizione di Walking World è la quarta dall’ingresso di Koinos Capital nel 2021, e segue quella del Solettificio Do.Gi. (specializzata nella produzione di sottopiedi per calzature formali da donna); di Stil Stampi (eccellenza nella produzione di stampi in alluminio per suole) e di Suolificio Magonio (primaria realtà nelle suole per il mondo formale).

L’obiettivo ultimo del piano è il completo controllo della filiera delle suole sneaker e formali, attraverso l’integrazione di nuove lavorazioni (innovative e sostenibili), materiali e prodotti. Mettendo a fattor comune know-how, capacità commerciale e produttiva - con un forte focus su innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità - e competenza del management per garantire la qualità di un’ampia gamma di componenti riducendo ulteriormente i tempi di risposta, Tre Zeta Group si pone nei confronti dei clienti come un unico interlocutore integrato. Una strategia che già nel 2022 ha portato il Gruppo a superare i 76 milioni di euro di ricavi proforma e a consolidare il robusto trend di crescita nel 2023.

“Con l’ingresso di Walking World in Tre Zeta ci posizioniamo sempre più come Gruppo di riferimento nel settore delle sneaker e delle calzature formali. Grazie agli investimenti in innovazione e alla visione lungimirante degli imprenditori, Walking World rappresenta un ulteriore acceleratore per la nostra crescita, aprendo ulteriori importanti sinergie per un’offerta completa come solo un interlocutore “one stop shop” può avere. Sono lieto di dare il benvenuto in Tre Zeta a Antonio Giampaoli e Sonia Mangialardo e a tutto il loro team” commenta Fabrizio Mecheri, CEO di Tre Zeta Group.

Antonio Giampaoli, CEO di Walking World, aggiunge: “Siamo felici di aver incontrato sul nostro cammino una realtà come Tre Zeta , con cui condividiamo visione e passione. Siamo sicuri che nel Gruppo troveremo il supporto per un importante sviluppo tecnico-industriale, grazie a un solido know how e alle competenze orientate all’innovazione. Crediamo fortemente che grazie all’integrazione dei nostri prodotti e alle sinergie che creeremo, potremo crescere molto aprendoci a nuovi mercati, esprimendo tutto il nostro potenziale”.

Marco Morgese, Founding Partner di Koinos Capital, conclude: “Questa nuova operazione, la quarta dal nostro ingresso in Tre Zeta, è particolarmente importante perché da un lato continua a dare esecuzione al piano industriale e, dall’altro, ci dà la possibilità di continuare il percorso di espansione territoriale, entrando anche nel distretto calzaturiero marchigiano. E’ un passo che ci dà ancora maggiore forza per continuare il percorso di aggregazione industriale di altre eccellenze del settore che sposeranno il nostro progetto e conferma la capacità del management di interpretare la nostra filosofia di espansione”.