Gruppo Veronesi, riassetto ai vertici: Alessandro d’Este (Ferrero) nuovo ad

Gruppo Veronesi cambia volto, Alessandro D'este nuovo ad del colosso dell’alimentare

Alessandro D'Este è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Veronesi Holding, la società di punta del gruppo specializzato nella produzione e distribuzione di carni e salumi. Nel corso del 2022, il gruppo ha registrato ricavi netti consolidati, raggiungendo la cifra di 3,65 miliardi di euro. Questo cambio di leadership vede ora D'Este subentrare a Luigi Fasoli, il quale, sebbene si ritiri dall'incarico di Amministratore Delegato, manterrà comunque un ruolo chiave come Presidente della holding.

L'esperienza professionale di D'Este è ampiamente variegata. Dopo i suoi primi passi in Esselunga e Metro C&C, ha poi sviluppato diverse competenze nel settore della grande distribuzione organizzata. D'Este ha poi ricoperto ruoli chiave in Coca-Cola Italia come direttore vendite e in L'Oreal come general manager tra il 2000 e il 2007. Ma la sua carriera ha visto anche un periodo di crescente responsabilità in Pirelli dal 2007 al 2013, prima di unirsi a Ferrero nel 2016 come presidente e ceo di Ferrero Commerciale Italia. Poco prima della nomina, D'Este ha anche contribuito nei panni di Ceo alla crescita di Bauli per tre anni.

Questa transizione di leadership arriva in un momento strategico per il Gruppo Veronesi, che cerca di consolidare la sua posizione nel mercato agroalimentare. Con l'ampia esperienza di D'Este in settori chiave come distribuzione, alimentare e beni di consumo, ci si aspetta che porti una nuova visione innovativa e strategica al gruppo, sfruttando la sua vasta conoscenza del settore per guidare ulteriori successi.