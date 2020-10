Gualtieri: "Mes utile e conveniente. Struttura ad hoc per il Recovery Fund"

Mes: Gualtieri, scelta politica; strumento utile e conveniente - "Dico qualcosa di noto quando sostengo che il ricorso al Mes non riguarda motivi tecnico finanziari ma di politica". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri al Festival de Il Foglio. "Il mio giudizio e' che e' uno strumento utile e conveniente sono prestiti a tasso zero quindi a tasso inferiore a quello che otteniamo sui mercati".



Gualtieri, struttura ad hoc per spesa veloce Recovery - "Non possiamo limitarci a prevedere una gestione ordinaria delle risorse del Recovery: occorre rafforzare capacita' di progettazione e spesa anche definendo una struttura ad hoc che possa disporre anche di poteri sostitutivi nel caso la spesa si rallenti e non venga realizzata". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla festa del Foglio citando gli esempi dell'Expo e di Genova.

Gualtieri, se serviranno altre risorse le mobiliteremo - "Abbiamo sempre detto che accompagneremo qualsiasi intervento restrittivo con adeguate misure e siamo nelle condizioni di affrontare diversi scenari": cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla festa del Foglio, sottolineando che "se serviranno risorse aggiuntive le mobiliteremo come sempre abbiamo fatto". Il ministro ha citato in particolare le risorse stanziate in manovra per il 2021, quelle gia' previste dai decreti del 2020 e che si riverseranno l'anno prossimo ed infine quelle del Recovery plan.