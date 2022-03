Guerra Ucraina, Borse europee deboli. Milano sotto la parità: crolla Tim

Guerra Ucraina, a Piazza Affari giù anche le utility: Enel fa -2,2%, Eni in calo dell'1,8%

Mentre prosegue il conflitto tra Ucraina e Russia, con Mosca che si dice pronta a praticare corridoi umanitari, le Borse europee restano tendenzialmente deboli. A metà giornata gli indici hanno un andamento volatile, mentre gli investitori seguono l'evoluzione della situazione conflittuale. In particolare, Milano, arrivata a perdere oltre l'1% segna ora un calo dello 0,8% con lo spread in rialzo a 157 punti. Maglia nera per Madrid, la peggiore in Europa, che crolla del 2%. Mentre Francoforte cede lo 0,85%. Parigi riduce le perdite allo 0,12%.

A Piazza Affari crolla Tim dopo la pubblicazione dei conti e del target del piano industriale al 2024: resta in volatilità dopo il calo di oltre il 16%. La due diligence non convince gli investitori. Perdono quota anche le banche, con Banco Bpm giù di oltre il 3%, e vanno male anche le utility: Enel segna un -2,2%. Hanno ripiegato anche le Eni (-1,8%). Per contro Inwit sale di oltre il 2% dopo che Ardian ha manifestato interesse per la quota dell'azienda in mano a Tim. In recupero anche St (+0,9%). Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1090 (ieri a 1,1091 dollari) e a 128,34 yen (128,259), mentre il rapporto dollaro/yen è a 115,72 (115,642).

I prezzi del petrolio sono sempre in rialzo ma riducono i guadagni. A fine mattinata Brent, dopo aver superato i 119 dollari al barile ripiega a 114,3 (+1,20%), mentre il Wti si attesta poco sopra i 112 dollari dopo aver superato quota 116. Infine il gas: l'Italia è prima per stoccaggi di gas in nell'Unione Europea in queste ore di guerra tra Russia e Ucraina. Con un totale di 74,1724 TWh immagazzina il 23,4% dell'attuale capacità europea, pari a 316,927 TWh. Seguono la Germania con 67,77 TWh, l'Olanda con 30,04 TWh e la Francia con 27,79 TWh. Le scorte dell'Ue in questo momento sono al 28,64% del totale, quelle italiane sono al 37,51%, quelle tedesche al 28,16% e quelle francesi al 21,64%