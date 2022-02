Guerra Ucraina, emergenza grano in Italia. Coldiretti: "2 mesi di autonomia"

Guerra Ucraina, Coldiretti: "Costi di pane e pasta alle stelle"

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. Altra notte di bombardamenti russi nella capitale KIev. Una escalation che ha riflessi esplosivi sul prezzo di grano e mais in Italia e che rischia di far esaurire le scorte già a Pasqua. L'allarme, dopo l'ennesima giornata ad alta tensione, viene lanciato da Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. "Prima di tutto - spiega Prandini al Messaggero - esprimo la mia solidarietà al popolo Ucraino che sta vivendo momenti drammatici. Sono certo che pane e pasta non mancheranno agli italiani anche se costeranno di più". Con le scorte che possono esaurirsi in meno di due mesi. Ora "rischiamo - aggiunge - di dover affrontare una crisi ben più grave se non si aiuta la nostra agricoltura a sopravvivere in una situazione in cui in quasi tutti i settori i costi sono superiori ai ricavi con il 30% delle imprese agricole, dal lattiero caseario alla carne, dall'olio al vino, dal grano all'ortofrutta fino ai fiori, che sta programmando di ridurre le produzioni".

Ma quanto - prosegue il Messaggero - l'Italia dipende dall'estero? Dall'Ucraina arriva il 20% delle importazioni italiane di mais destinato agli allevamenti ma anche il 5% del grano per la panificazione. "L'impatto - dice Prandini - non è solo diretto ma anche indiretto perché si tratta di prodotti che hanno un mercato globale con i rincari che hanno interessato anche le importazioni da altri Paesi. Un pericolo per il nostro Paese che importa ben il 53% del mais di cui ha bisogno e il 64% del grano per la produzione di pane e biscotti".

