Guido Barilla: "Mio padre Pietro? Ci parlo ancora anche se è morto da 30 anni"

Guido Barilla: "Quel viaggio in Germania di papà che cambiò tutto"

Guido Barilla parla di suo padre Pietro, il fondatore dell'impero della pasta che è scomparso da 30 anni, svelando retroscena inediti, soprattutto sulle sue importanti frequentazioni e amicizie. "Walter Chiari - racconta Guido Barilla a Repubblica - veniva spesso a casa nostra, ci rimase a lungo quando uscì dal carcere. Mio padre era affezionatissimo a lui. Insisteva per fargli mangiare le cose parmigiane e lui diceva: questo piatto mi resta tre minuti in bocca, tre ore sullo stomaco, trent’anni sui fianchi. Cercava di convincere mio padre a mangiare la lecitina di soia. Ma poi mangiava anche lui i tortelli d’erbetta. Poi c'era Indro Montanelli. Era il compagno di mio padre nelle camminate di montagna. Qualche volta veniva anche Dino Buzzati, ma si vedeva anche con Enzo Ferrari. Meno con Gianni Agnelli, si incontravano raramente. Mio padre lo chiamava il Re". Guido Barilla poi racconta i drammatici momenti del dopoguerra, quando l'azienda di papà era sventrata dai bombardamenti.

"E qui - prosegue Guido a Repubblica - nasce la seconda figura di Pietro Barilla, imprenditore moderno. Aveva due grandi qualità: un coraggio da leone ed enorme curiosità. Un grande interesse verso quello che non sapeva. Mio padre era innamorato di coloro che sanno. A quell’epoca in Italia la pasta si vendeva ancora sfusa. Il marchio non contava niente. Il papà andò in Germania per acquistare una macchina per fare i pacchi. Tornò a casa, chiuse il panificio e si mise a produrre solo pasta impacchettata, fu una svolta". Guido continua a parlarci, nonostante sia morto da 30 anni: "Lo faccio ogni giorno. È una presenza costante nella mia vita. Lo sogno anche molto spesso. Appare sempre molto giovane, ed è sempre lungo una camminata. Mi indica un sentiero".