Pasta, trovato il glisofato in quasi tutte le marche, solo una si salva

Allarme nella pasta: trovato il glisofato. Solo un marchio tra tanti si salva. Ecco quale è

La cura in quello che mangiamo, ogni giorno, è sempre ad alti livelli. Negli ultimi tempi c'è molta attenzione sulla pasta e sulla presenza o meno di pesticidi utilizzati in agricoltura. Questi rischiamo di assumerli ogni giorno attraverso alimenti che ne sono entrati a contatto. Secondo uno studio la pasta sicura ed esente da sostanze chimiche dannose è sicuramente quella biologica. Nella pasta biologica non si utilizzano prodotti chimici e pesticidi, quindi si ottiene un prodotto finale privo di queste sostanze che non solo sono dannosi per l’uomo, ma anche per l’ambiente.

Non tutti riescono ad acquistare la pasta biologica, che ha un costo più elevato, quindi si preferisce consumare quella non biologica per risparmiare qualcosina a fine mese. Tutto questo a caro prezzo, perché i consumatori finiscono colo portare in tavola prodotti, in questo caso la pasta, con residui di pesticidi. Oggi vediamo quale marchio non presenta pesticidi.