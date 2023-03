Pasta con grano italiano, da Conad a Barilla: occhio alla provenienza

Pasta con grano italiano, la lista completa delle aziende che utilizzano al 100% materie prime prodotto nel nostro Paese

Oggi i consumatori sono molto più attenti a cosa mangiano e predilogono giustamente i prodotti italiani. Non tutte le aziende però sono così trasparenti quando si tratta delle materie prime utilizzate per la produzione della pasta, come ha dimostrato lo scandalo che ha visto protagonista Lidl nel 2018. Il marchio infatti aveva omesso informazioni importanti sull'etichetta, non dichiarando che il 60% del grano utilizzato era di origine europea o di Paesi al di fuori del vecchio continente.

Se parliamo di trasparenza, sono altrettanto numerose le aziende che utilizzano pesticidi per la produzione della pasta o la tanto discussa farina di grilli. Qui potete trovare altre informazioni sulle linee di pasta "a marchio" di grandi catene di supermercati come Esselunga, Eurospin e Conad.

Nella pagina successiva potete trovare la lista completa delle marche che vendono pasta con grano italiano al 100% e quelle che invece utilizzano anche materie prime dall'estero.