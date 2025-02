Hermès a prova di crisi, conti da record nel 2024: utile oltre i 4,5 miliardi di euro

Hermès, in 2024 utile record a 4,6 mld (+6,8%)

Risultati record per Hermès nel 2024, con un utile netto in aumento del 6,8% a 4,6 miliardi di euro e vendite che superano i 15 miliardi di euro (+13%), grazie alla crescita in tutte le regioni. Lo ha annunciato il gruppo del lusso in una nota. Di "solida performance" seppure "in un contesto economico e geopolitico più incerto" parla il Ceo di Hermès Axel Dumas.