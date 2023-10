Hilton, il brand arriva sul lago di Garda: nel 2026 l'apertura del Grand Hotel

Hilton ha annunciato l'apertura della prima struttura LXR Hotels & Resorts in Italia, in seguito all'accordo di franchising con Pavăl Holding e Apex Alliance. Con una splendida posizione in riva al lago, il Grand Hotel Gardone Lago di Garda, LXR Hotels & Resorts, aprirà nel 2026 dopo una ristrutturazione multimilionaria, che interverrà sugli interni dell'hotel preservandone la maestosa facciata. L'hotel è di proprietà del gruppo lituano Apex Alliance e del rumeno Pavăl Holding e sarà gestito da Apex Alliance Hotel Management.

Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development, EMEA, Hilton ha dichiarato: "Gli LXR Hotels & Resorts si trovano in prestigiose destinazioni internazionali, da Londra a Kyoto, e il Lago di Garda sarà un ingresso molto gradito nel nostro portfolio. Con un paesaggio naturale eccezionale, un clima temperato, una storia importante e un ricco scenario gastronomico locale, il Grand Hotel Gardone Lago di Garda sarà una nuova straordinaria proposta quando accoglierà i suoi ospiti nel 2026 e siamo orgogliosi di collaborare con Apex Alliance per portare questo marchio di lusso in Italia."

Gli ospiti del Grand Hotel Gardone Lago di Garda, LXR Hotels & Resorts, potranno godere di un'esperienza glamour sul lungolago gardesano, caratterizzata da un trattamento esclusivo e personalizzato e da un'autentica offerta culinaria e di benessere. La struttura, situata sulle rive del Lago di Garda, famoso per le sue acque cristalline, offrirà agli ospiti una vista panoramica sul suggestivo lago e sulle montagne circostanti. "Il portfolio LXR continua a crescere nelle destinazioni più ambite", ha dichiarato Feisal Jaffer, Global Head di LXR Hotels & Resorts. "Con le proprietà previste a Bali, Abu Dhabi e altre ancora, siamo entusiasti di introdurre la nostra filosofia di ospitalità in Italia, una destinazione da sempre prediletta dai viaggiatori più sofisticati a livello mondiale".

Al termine di importanti lavori di ristrutturazione, la maggior parte delle camere dell'hotel, caratterizzate da soffitti alti, offrirà una splendida vista sul lago, che potrà essere ammirata dai balconi privati. Oltre a 160 camere, la struttura proporrà due ristoranti d'autore, due bar e un centro benessere di livello internazionale con piscine interne ed esterne e strutture per il fitness di ultima generazione. Inoltre, l'hotel disporrà di 825 metri quadrati di spazi per meeting, tra cui una sontuosa ballroom con un'ampia terrazza affacciata sul lago. "È un onore collaborare con Hilton per lo sviluppo del Grand Hotel Gardone Lago di Garda, LXR Hotels & Resorts", ha commentato Vytautas Drumelis, Partner di Apex Alliance. “La ristrutturazione e la riqualificazione del Grand Hotel nel prestigioso marchio di lusso LXR lo trasformerà nel primo flagship hotel a marchio internazionale della regione. La realizzazione di questa nuova struttura risponderà alla crescente domanda dell'area, contribuirà allo sviluppo della regione, stimolerà il turismo e attirerà nuovi investimenti futuri. L'hotel a marchio LXR offrirà agli ospiti sistemazioni di lusso ed esperienze premium in uno dei contesti più belli d'Italia, e non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti nel 2026".

"Siamo entusiasti del prossimo capitolo della celebre storia del Grand Hotel Gardone, che entrerà a far parte della collezione di proprietà di lusso attentamente curata da Hilton - LXR Hotels & Resorts. Questa partnership si allinea perfettamente alla nostra visione di riposizionare questa struttura storica come la prima destinazione di lusso a cinque stelle del Lago di Garda. Siamo certi che, combinando il fascino storico e la posizione panoramica della proprietà con il lavoro eccezionale, i servizi di lusso e le esperienze su misura di LXR, creeremo l'ambiente perfetto per gli ospiti che desiderano scoprire le meraviglie del Lago di Garda'', ha dichiarato Karina Pavăl, Vice President di Pavăl Holding.

Il comune di Gardone Riviera, situato sulla sponda occidentale del Lago di Garda, è incorniciato da suggestive montagne. Le tegole di argilla rossa adornano gli edifici della città, tra cui il Grand Hotel Gardone Lago di Garda, uno degli indirizzi più prestigiosi di Gardone Riviera. L'hotel è stato un punto di riferimento storico sul lungolago dal 1884 e ha ospitato molti nomi prestigiosi nel corso della sua storia. Gardone e la vicina Salò offrono agli ospiti attrazioni culturali, tra cui una serie di ristoranti di charme, bar e negozi locali, oltre a un porto per i traghetti, che permettono di attraversare il lago. L'aeroporto di Verona e l'aeroporto di Milano Bergamo si trovano entrambi a un'ora di auto dall'hotel. Il Grand Hotel Gardone Lago di Garda sarà situato in Corso Giuseppe Zanardelli, 2/4, 25083 Gardone Riviera (BS). Hilton in Italia ha attualmente 32 hotel operativi e 14 in fase di fase di sviluppo. Tra le recenti aperture troviamo l’Hilton Rome EUR La Lama e l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton.