Hodlie cambia il volto del crypto trading: il progetto fondato da 3 liguri

Hodlie entra nel mercato del crypto trading: la rivoluzione dell'investimento con l'Intelligenza Artificiale

Hodlie, la piattaforma finanziaria che frutta l'Intelligenza artificiale, ha appena fatto il suo ingresso nel progressivo mondo delle criptovalute e dei mercati finanziari. Questa piattaforma di trading online sta cambiando completamente le regole del gioco, e promette di portare l'investimento a un livello completamente nuovo.

Hodlie è stato creato con l'obiettivo ambizioso di rivoluzionare il sistema degli investimenti nei mercati finanziari attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI). Questa piattaforma è un passo avanti rispetto a qualsiasi altra soluzione di trading online, e per buoni motivi.

Il cuore pulsante di Hodlie è la sua capacità di elaborare rapidamente enormi quantità di dati. Mentre un essere umano può faticare a tenere il passo con i flussi di informazioni provenienti dai mercati globali delle criptovalute, Hodlie lo fa senza sforzo. Non è solo più veloce nel prendere decisioni, ma è anche incredibilmente preciso, grazie all'assenza di emozioni nel processo decisionale. Non è influenzato dalla paura o dall'avidità, non va in vacanza, e non ha bisogno di riposo.

Una delle caratteristiche distintive di Hodlie è la sua capacità di collegarsi direttamente ai portafogli di criptovalute su Binance. Questa integrazione è un gioco da ragazzi e richiede solo pochi minuti per essere configurata. Una volta collegato, l'utente può personalizzare il proprio profilo di investimento e poi rilassarsi mentre Hodlie fa tutto il lavoro. L'intelligenza artificiale di Hodlie analizza costantemente le tendenze del mercato e prende decisioni di acquisto/vendita automaticamente, cercando sempre le migliori opportunità di rendimento. Pertanto, la piattaforma riduce notevolmente il rischio di flasi investimenti in criptovalute.

Ma chi sono le menti brillanti dietro questo progetto rivoluzionario? Hodlie è nato nel 2020, quando tre giovani ingegneri informatici liguri, Gianluca Sommariva, Gianluca Boleto e Lorenzo Maffia, hanno iniziato a esplorare l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai mercati finanziari. Questi tre visionari, all'epoca appena ventenni, avevano background diversi: Gianluca Sommariva e Gianluca Boleto erano ricercatori universitari specializzati in AI, mentre Lorenzo Maffia era un analista di malware presso l'ONU.

La società è stata fondata a gennaio 2023, e già nel mese di febbraio hanno rilasciato la versione beta della loro piattaforma a un gruppo selezionato di 300 tester. Dopo mesi di test ed esperimenti, il 20 settembre 2023 Hodlie è stato lanciato ufficialmente sul mercato, conquistando immediatamente l'attenzione degli investitori.

Il CEO di Hodlie, Gianluca Sommariva, ha dichiarato: "Avete presente le decine di trading BOT che oggi sono disponibili in rete e che promettono di farvi guadagnare sui mercati finanziari? Ecco, rappresentano la preistoria delle soluzioni, sono solo algoritmi, nulla più! Noi siamo stati capaci di sviluppare una tecnologia proprietaria di deep learning che utilizziamo per analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, tra cui: analisi del prezzo e dei volumi, analisi tecnica, analisi del sentimento e news di mercato, analisi macro-economica."

In un mondo finanziario sempre più complesso, Hodlie si distingue come un faro di innovazione. La sua capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare gli investimenti è una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il panorama finanziario, offrendo agli investitori una soluzione affidabile, precisa e priva di emozioni. L'era dell'investimento guidato dall'AI è appena iniziata, e Hodlie è sicuramente un nome da tenere d'occhio.