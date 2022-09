Holding Industriale acquisisce la maggioranza del Gruppo Rilievi

Moda, Holding Industriale (Hind) acquisisce la maggioranza di Rilievi Group e debutta nel settore delle lavorazioni speciali

Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy”, ha acquisito – tramite la controllata Holding Moda – la maggioranza di Rilievi Group Srl, società bolognese con presenza internazionale, leader nel settore del ricamo.

Con questa operazione, Hind entra nel settore delle lavorazioni speciali, puntando su una realtà che investe in progetti all’avanguardia per la digitalizzazione, sostenibilità e tracciabilità della filiera produttiva, in linea con la filosofia di Holding Industriale.

Con Rilievi, Holding Moda arriva quindi ad annoverare nove società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex & Co. (capi di abbigliamento in pelle), RBS (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), GAB (pelletteria), Project Officina Creativa (denim), Valmor (calzature) e Famar (abbigliamento uomo donna) per un fatturato consolidato pro-forma di 176 milioni di euro e una manodopera specializzata di circa 700 addetti.

Rilievi è un’eccellenza dell’artigianato italiano, leader nel settore dei ricami di alta gamma, nata nel 1991 per iniziativa di sette donne, a seguito di un programma di formazione e sostegno all’imprenditoria, promosso dalla città di Bologna e dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA). Da allora Rilievi ha intrapreso un percorso di crescita costante e di espansione ed è oggi presente in Italia, in India (Mumbai) e negli USA (New York), raggiungendo un fatturato aggregato superiore a 12 milioni di euro e contando su un’organizzazione specializzata di circa 200 addetti.

Holding Industriale, in particolare, si concentrerà sulla valorizzazione di Alkenium, start up fondata nel 2021 con l’obiettivo di sviluppare servizi innovativi nell’ambito della digitalizzazione dei processi manufacturing, sostenibilità e tracciabilità, proseguendo quindi nel suo percorso di valorizzazione di questi aspetti fondamentali per la produzione.

Gli attuali vertici di Rilievi e di Alkenium, Michele Galliano, Simona Finelli e Stefania Marocchi, saranno affiancati nella strategia e gestione aziendale da Giulio Guasco, Amministratore Delegato di Holding Moda.

Claudio Rovere, fondatore e Presidente di Hind, ha così commentato: “Questa acquisizione rappresenta una nuova frontiera nella strategia di diversificazione e integrazione della nostra offerta: entriamo nel mondo delle lavorazioni speciali con un progetto sinergico e coerente con la nostra visione industriale di lungo periodo di promuovere lo sviluppo di realtà che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy”.

Giulio Guasco, Amministratore Delegato di Holding Moda, ha aggiunto: “Holding Moda ha scelto in investire in Rilievi per la qualità delle sue lavorazioni, la continua ricerca di perfezionamento e tecnologie all'avanguardia e l’elevata attenzione che rivolge alle esigenze dei clienti del mondo del lusso”.

Michele Galliano, CEO di Rilievi Group, aggiunge: “Siamo certi che entrare a far parte di Holding Moda darà a Rilievi una nuova e significativa accelerazione, oltre all’opportunità di poter contare sull’esperienza e il bacino di competenze di un Gruppo solido e di riferimento nel settore, con cui condividiamo valori e filosofia”.