Hugo Boss ritocca al ribasso le stime per l’anno e il mercato gela il titolo

Il titolo di Hugo Boss crolla in Borsa dopo il taglio all'outlook

Il titolo di Hugo Boss ha subito un crollo in Borsa, registrando una flessione del 9%. Questo brusco calo è stato innescato da due fattori: le previsioni al ribasso per l'anno in corso e la pubblicazione dei dati del secondo trimestre, che hanno evidenziato difficoltà persistenti a livello macroeconomico e politico, influenzando negativamente la spesa dei consumatori.

Hugo Boss prevede vendite comprese tra 4,2 e 4,35 miliardi di euro, con una crescita stimata tra l'1% e il 4%, al di sotto della precedente previsione di 4,3-4,45 miliardi di euro (tra il 3% e il 6%). Anche le stime per l'utile operativo (EBIT) sono state ridotte, con un range previsto tra 350 e 430 milioni di euro, rispetto alle precedenti stime di 430-475 milioni di euro.

Prestazioni del secondo trimestre

Le nuove previsioni al ribasso sono strettamente legate ai risultati del secondo trimestre, i cui dati completi saranno pubblicati il primo agosto. Secondo i risultati preliminari, le vendite sono diminuite dell'1%, attestandosi a 1,015 miliardi di euro. Gli analisti di FactSet avevano previsto un aumento delle vendite annuali a 4,37 miliardi di euro e trimestrali a 1,04 miliardi di euro. La diminuzione delle vendite è attribuita a un contesto di mercato sfidante, con difficoltà particolari in Regno Unito e Cina.

Nonostante il calo, Hugo Boss ha anche evidenziato che i ricavi nel secondo trimestre hanno superato i livelli del 2019 di oltre il 50%, grazie a una strategia di crescita degli ultimi tre anni che ha incrementato lo slancio del marchio e aumentato le quote di mercato per Boss e Hugo. Tuttavia, l'utile operativo nel periodo è sceso a 70 milioni di euro rispetto ai 121 milioni dello stesso periodo del 2023, a causa di un incremento degli investimenti in marketing (+21% a 82 milioni di euro) e dei costi di vendita al dettaglio (+12% a 238 milioni di euro). Questi fattori sono stati parzialmente compensati da un miglioramento del margine lordo (+50 punti base, raggiungendo il 62,9%).

A livello geografico, le vendite sono cresciute nelle Americhe (+5%), mentre si è registrato un rallentamento sia nell'area Emea (-2%) sia nell'Asia/Pacifico (-4%). Per quanto riguarda i canali distributivi, il wholesale fisico ha mostrato uno slancio positivo (+5%), mentre il business online ha subito una contrazione (-4%).

Performance delle label

I ricavi del menswear di Boss sono diminuiti del 2%, mentre il womenswear ha registrato un incremento del 2%. Le vendite dell'etichetta Hugo sono aumentate del 3%, grazie al lancio della nuova linea incentrata sul denim, Hugo Blue.