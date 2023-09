I sandali Birkenstock vanno in Borsa. Presentata l'Ipo

Birkenstock presenta un'offerta pubblica iniziale per quotarsi in Borsa

Il noto produttore tedesco di calzature Birkenstock ha presentato la scorsa notte un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti. Ancora ignote tuttavia informazioni cruciali come le condizioni del collocamento azionario e il prezzo delle azioni, ma secondo alcune voci preliminari la società - controllata da BK LC Lux MidCo a sua volta legato a L Catterton - potrebbe puntare a una valutazione di oltre 8 miliardi di dollari.

Nel 1897 Konrad Birkenstock realizzò la prima suola flessibile che si adattava ai contorni dei piedi e i sandali furono portati in Usa negli anni '60. Vennero adottati dagli hippy, che ne apprezzarono il comfort senza fronzoli, vedendo anche il loro look utilitaristico come un distintivo anti-moda. Nel 2021, la società di private equity L Catterton e il fondo a partecipazione familiare del magnate francese dei marchi di lusso Bernard Arnault hanno acquisito una partecipazione di maggioranza in Birkenstock, che ha sede a Linz sul Reno, nella Germania occidentale.

Nel semestre che si è chiuso il 31 marzo, Birkenstock ha aumentato il suo fatturato del 18,7% a circa 644,2 milioni di euro con un utile di 40,2 milioni di euro, rispetto ai circa 73,5 milioni di euro dell'anno precedente.