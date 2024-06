IA, debutta il ChatGpt di iGenius. Studiato appositamente per gli italiani

IA, la risposta a ChatGpt che parla italiano: studiata per le imprese. Debutta "Italia"

L'Italia si è iscritta ufficialmente alla partita mondiale dell'intelligenza artificiale. Ieri c'è stato il debutto di "Italia", la ChatGpt di iGenius. Presentato, in collaborazione con Cineca (il più grande polo di computing italiano, un consorzio interuniversitario), il modello progettato per le esigenze specifiche delle imprese italiane. Si rivolge esplicitamente alle nostre aziende e alla pubblica amministrazione, con l'obiettivo - si legge su Il Sole 24 Ore - di aiutarle a crescere grazie all’intelligenza artificiale. "Italia" è stato formato con quasi solo dati italiani, a differenza degli altri modelli, fondati sull’inglese. Con il vantaggio di comprendere meglio la nostra lingua, le sue sfumature, e il nostro contesto storico-culturale. Questo dovrebbe portare anche ad un netto guadagno in termini di efficienza, perché gli altri modelli quando devono gestire lingue diverse dall'inglese fanno un continuo lavoro di traduzione.

"Italia" - prosegue Il Sole - ha nove miliardi di parametri, quindi è un modello abbastanza grosso: un fattore promettente per la sua qualità. L’italianità è anche nello spirito del prodotto, per i suoi obiettivi di mettersi al servizio del sistema Paese; di qui la scelta di permetterne il libero download e personalizzazione (è open source). Si vuole insomma consentire al Paese – come dichiarato da Cineca e iGenius durante la presentazione – di essere attore della rivoluzione intelligenza artificiale, traendone così il massimo valore economico possibile; se dovessimo usare solo prodotti stranieri, saremmo ridotti al rango di semplici consumatori di qualcosa che potrebbe presto estendersi in ogni mercato e settore della società.