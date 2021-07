Iccrea, al via il riassetto di Bcc Vita: sul tavolo anche Bcc Assicurazioni

Assicurazioni, parte il riassetto di Bcc Vita in vista della scadenza con Cattolica

Si apre la competizione su Bcc Vita, la compagnia assicurativa che distribuisce polizze Vita tramite gli sportelli delle banche del credito cooperativo aderenti ad Iccrea. Per ora si tratta della competizione tra gli advisor che nei prossimi mesi dovranno mettere a punto il piano industriale della compagnia, per poi individuare il partner assicurativo con il quale Iccrea deciderà di allearsi.

L'istituto diretto da Mauro Pastore, secondo quando risulta a MF-Milano Finanza, avrebbe infatti aperto la selezione per individuare la società di consulenza che dovrà valorizzare al meglio l'asset, insieme a Bcc Assicurazioni, la compagnia Danni che ha però dimensioni più limitate. Al momento, come noto, il partner assicurativo di Iccrea Banca è Cattolica Assicurazioni in virtù di un'alleanza nata nel 2008 e rafforzata nell'estate di due anni fa. A luglio 2019 la banca e la compagnia hanno rinnovato la partnership fino a fine 2022.