IEG - Italian Exhibition Group approva il bilancio e conferma i ruoli apicali

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di IEG - Italian Exhibition Group S.p.A. ha:

-approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

-nominato il Consiglio di Amministrazione;

-approvato la Sezione Prima della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda;

-modificato gli articoli 4, 14 e 16 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l’Assemblea ha:

-confermato Lorenzo Cagnoni quale Presidente e Corrado Arturo Peraboni quale Amministratore Delegato;

-verificato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti per l’assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza;

-confermato Daniela Della Rosa come lead independent director;

-approvato il bilancio di sostenibilità.

Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. Gli azionisti sono intervenuti in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia da “Covid-19”.

L’Assemblea ha approvato il Bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare integralmente la perdita dell’esercizio 2020 (pari ad Euro 12.682.991) alla riserva “Perdite a nuovo”.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020 del Gruppo IEG che registra Ricavi Totali pari ad Euro 79,8 milioni (-55,3% rispetto al 2019), un EBITDA pari ad Euro 1,8 milioni rispetto ai 41,9 milioni del 2019), un EBIT pari ad Euro -21,6 milioni contro un +24 milioni del 2019) ed una Perdita Netta di competenza degli azionisti della Capogruppo del Periodo pari ad Euro 11,3 milioni rispetto all’utile di 12,9 dell’esercizio precedente.

L’Assemblea ordinaria ha deliberato di confermare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato, mediante applicazione del meccanismo del voto di lista, i nuovi componenti dell’organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione risulta composto come indicato di seguito e resterà in carica fino al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (i) efficacia della fusione per incorporazione di Bologna Fiere S.p.A.; ovvero (ii) per tre esercizi e quindi fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.



Lorenzo Cagnoni Eletto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.1

Corrado Arturo Peraboni Eletto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.

Daniela Della Rosa (**) Eletta dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.

Maurizio Renzo Ermeti(*) Eletto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.

Valentina Ridolfi(**) Eletta dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.

Andrea Pellizzari(**) Eletto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.

Simona Sandrini(**) Eletta dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.

Marino Gabellini Eletto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Rimini Congressi S.r.l.

Alessandra Bianchi(**) Eletta dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza

rappresentativi del 7,709% del capitale sociale.

(*) Consigliere Indipendente ai sensi dell’articolo 147-ter del TUF e ai sensi dell’articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

(**) Consigliere Indipendente ai sensi dell’articolo 147-ter del TUF.

Si precisa che la lista di maggioranza presentata da Rimini Congressi S.r.l. ha ottenuto il 95,15%% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea, mentre la lista presentata dal raggruppamento di azionisti di minoranza ha ottenuto il 4,85% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea.

Il curriculum vitae degli Amministratori e l’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet www.iegexpo.it nella sezione Corporate Governance. Ai sensi dell’Articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie detenute in Italian Exhibition Group S.p.A. alla data della nomina:

Lorenzo Cagnoni: n. 6.500 azioni

Corrado Arturo Peraboni: n. 9.889 azioni

Con riferimento al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, l’assemblea ha deliberato, inter alia, di attribuire: (i) un compenso annuo di base di Euro 15.000,00 per ciascun Consigliere; (ii) un ammontare di compensi aggiuntivi pari a complessivi Euro 27.000,00 da attribuire agli amministratori nominati componenti dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione; (iii) un ammontare di ulteriori compensi pari a complessivi Euro 550.000,00 che il Consiglio potrà attribuire ai soli amministratori esecutivi quale “compenso per le deleghe”.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021 descritta nella Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione e ha deliberato in senso favorevole sulla Seconda Sezione della suddetta Relazione sulla remunerazione recante, tra l’altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.

Infine, in sede straordinaria, l’assemblea ha deliberato di apportare alcune modifiche agli articoli 4, 14 e 16 dello Statuto sociale. Le modifiche proposte hanno, inter alia, la finalità: (i) di allineare il wording dell’articolo 4 all’attuale organizzazione della Società; (ii) di rendere più agevole l’organizzazione societaria e l’assunzione di scelte strategiche da parte del Consiglio di Amministrazione (con riferimento all’articolo 14); (iii) di permettere al Consiglio di Amministrazione di scegliere liberamente eventuali candidati in caso si renda necessario procedere con la cooptazione (con riferimento all’articolo 16).

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A., riunitosi in forma totalitaria al termine dell’Assemblea, ha nominato il dott. Cagnoni quale Presidente e conferito i poteri e le deleghe al Presidente e all’Amministratore Delegato Corrado Arturo Peraboni.

Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti per il possesso della carica in capo a tutti gli amministratori, nonché in capo ai consiglieri Daniela della Rosa, Maurizio Renzo Ermeti, Valentina Ridolfi, Andrea Pellizzari, Simona Sandrini e Alessandra Bianchi dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter del TUF e in capo ai Consiglieri Daniela della Rosa, Valentina Ridolfi, Andrea Pellizzari, Simona Sandrini e Alessandra Bianchi dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance. A sua volta il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di confermare Daniela della Rosa quale Lead Independent Director (ai sensi della raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance) nonché l’istituzione (i) di un Comitato Controllo e Rischi composto dai Consiglieri Daniela Della Rosa, Alessandra Bianchi e Simona Sandrini e (ii) di un Comitato Nomine e Remunerazione composto dai Consiglieri Maurizio Renzo Ermeti, Valentina Ridolfi e Andrea Pellizzari.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, composto da tre membri individuati tra soggetti dotati di requisiti di professionalità ed indipendenza nonché di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L’Organismo di Vigilanza, confermato nella sua precedente composizione, è costituito da (i) Massimo Conti (Presidente), (ii) Monia Astolfi; e (iii) Lucia Cicognani.

Infine, il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha approvato il Bilancio di Sostenibilità per l’esercizio 2020 redatta su base volontaria. Il Bilancio di Sostenibilità è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Via Emilia 155, Rimini e sul sito internet della Società www.iegexpo.it, Sezione Investor Relations.

I Fascicoli del Bilancio di Esercizio approvato e del Bilancio Consolidato, corredati dalle relative relazioni ai sensi di legge sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.iegexpo.it, Sezione Investor Relations.

Il verbale dell’Assemblea, lo statuto sociale aggiornato e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.