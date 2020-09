Iervolino Entertainment, ricavi su grazie alla produzione di web series e film

Il Consiglio di Amministrazione di Iervolino Entertainment - società quotata sul mercato AIM Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale – riunitosi in data odierna ha approvato la Relazione 2 Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2020 1 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In data odierna, inoltre, l’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato la modifica ed integrazione della delega per aumentare il capitale sociale. La modifica prevede la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell’emissione di warrant da offrirsi agli azionisti e a soggetti diversi dagli azionisti.

Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “I risultati di questo primo semestre dimostrano la bontà delle scelte di investimento in Intellectual Properties di qualità e di produzione cinematografica e di web series destinate essenzialmente ai mercati internazionali, e prevalentemente ad una fruizione da parte del pubblico in streaming. A tale riguardo i successi di posizionamento ai primi posti di gradimento presso il pubblico su Apple TV dei film “The poison rose”, “Waiting fo the Barbarians” e le prime collection di “Arctic Friends” confermano la bontà delle scelte effettuate”.

Nel corso del primo semestre 2020 IE ha continuato lo sviluppo di diverse attività sia di produzione cinematografica, sia di R&D per porre le basi di uno sviluppo sostenibile nel tempo. L’esercizio intermedio al 30 giugno 2020 si è chiuso con ricavi pari ad Euro 55,488 milioni e un utile netto di Euro 9,589 milioni. I risultati sono stati spinti soprattutto dalla produzione di web series, che rappresentano circa l’87% dei ricavi (63% nel 2019). L’EBIT al 30 giugno 2020 è stato di Euro 12,001 milioni (Euro 2,923 milioni al 30 giugno 2019), pari a circa il 22% dei ricavi. La PFN al 30 giugno 2020 presenta un saldo debitorio di Euro 4,828 milioni in aumento di euro 4,279 milioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2019. Alla luce dei risultati del primo semestre la Società conferma per l’esercizio 2020 l’aspettativa di una importante crescita dei ricavi con la relativa coerente redditività. Alla data di approvazione della relazione semestrale, le stime di pre-chiusura relative ai primi nove mesi del 2020 evidenziano ricavi per circa Euro 78 milioni ed un EBIT di circa Euro 17 milioni.

Analisi della gestione economica finanziaria di Iervolino Entertainment

I Ricavi al 30 giugno 2020, pari a Euro 55,488 milioni (Euro 9,642 milioni al 30 giugno 2019) sono relativi principalmente alle produzioni Waiting For The Barbarians (euro 5.474 mila), Arctic Friends (euro 33.406 mila), Puffins (euro 13.654 mila) e Together Now (euro 1.359 mila).

Le produzioni cinematografiche e quelle di web series rappresentano rispettivamente il 13% e l’87% circa dei ricavi. Il totale dei Costi Operativi, al netto dei costi del personale, si sono attestati a Euro 1.561.660 (Euro 831.886 al 30 giugno 2019); i costi del personale sono stati pari a Euro 308.823 (Euro 161.660 al 30 giugno 2019). L’EBITDA è stato pari a circa a Euro 53,618 milioni (Euro 8,649 milioni al 30 giugno 2019), corrispondente a circa il 96% dei ricavi, per effetto della modesta incidenza dei costi di struttura. Il semestre al 30 giugno 2020 si chiude con un EBIT di Gruppo di euro 12,001 milioni, corrispondente al 22% circa dei ricavi totali, che mostra un incremento del 311% rispetto a quello dell’analogo periodo 2019 di euro 2,923 milioni. Tale risultato deriva dai ricavi di cessione dei diritti delle opere filmiche al netto del relativo costo del venduto rappresentato, essenzialmente, dalla quota di competenza dell’esercizio degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (opere audiovisive), pari ad euro 41,617 milioni, essendo modesta l’incidenza dei costi di struttura, pari ad euro 1,870 milioni. Al 30 giugno 2020 l’Utile Netto di Gruppo è pari ad Euro 9,589 milioni con un incremento del 259% rispetto a quello dell’analogo periodo 2019.

Analisi della Gestione Patrimoniale e Finanziaria al 30 giugno 2020

Il Capitale Investito Netto della Società al 30 giugno 2020 è di Euro 62,213 milioni rappresentato, prevalentemente, da immobilizzazioni immateriali (opere filmiche, intellectual properties ed altri diritti) per Euro 59,555 milioni. Le altre attività fisse risultano pari ad Euro 4,203 milioni. Il Capitale Circolante Netto del Gruppo risulta negativo per Euro 1,133 milioni, in aumento rispetto al saldo dell’analogo periodo precedente negativo per Euro 4,638 milioni. Tale voce comprende anche i tax credit cinema delle produzioni cinematografiche e di ricerca & sviluppo la cui monetizzazione, attraverso l’utilizzo in compensazione di altri tributi ovvero la cessione ad intermediari autorizzati, avverrà a partire dall’esercizio successivo. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2020 presenta un saldo debitorio di Euro 4,828 milioni in aumento di Euro 4,279 milioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2019 dovuto, essenzialmente, agli importanti investimenti in opere audiovisive sostenuti nel semestre. Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 57,386 milioni, in crescita di Euro 9,736 milioni rispetto a Euro 47,650 milioni al 31 dicembre 2019.

Le attività realizzate nel primo semestre 2020

• Arctic Friends – Nel corso del primo semestre 2020 è proseguito il progetto “Arctic Friends”, una web series iniziata nel 2018, tratta dal film d’animazione prodotto da Andrea Iervolino “Arctic Justice”. Il film è uscito con il titolo “Arctic Dogs” nelle sale cinematografiche USA lo scorso anno, ed è stato tra i tre titoli più visti nel periodo di “lock-down” su Netflix US. Nel corso del periodo sono stati prodotti e consegnati 30 episodi determinando l’iscrizione di ricavi per complessivi Euro 33,41 milioni (inclusi i “government grant”). • Puffins the series - Nel primo semestre 2020 sono stati prodotti e consegnati al cliente 30 episodi in modalità “animatic” della web series “Puffins the series”, determinando l’iscrizione di ricavi per complessivi Euro 13,654 milioni (inclusi i “government grant”). Nel giugno 2020 è stato sottoscritto un accordo per l’ingaggio di Johnny Depp, che presterà la sua voce per il personaggio Johnny Puff nei “Puffins”, per 250 degli episodi da 5 minuti della web series. Nell’ambito dell’accordo, Johnny Depp si renderà disponibile a partecipare ad attività di promozione, pubblicità, interviste e press junket richieste dalla Iervolino Entertainment, indicativamente tra il 31 ottobre e il 31 dicembre 2020. La Società, inoltre, potrà realizzare attività di merchandising intorno al personaggio di Johnny Puff, che conserverà le caratteristiche peculiari dell’attore, e introdurle sul mercato a livello internazionale.

• Waiting for the Barbarians - Nel corso del primo semestre dell’esercizio sono stati ceduti a terzi alcuni diritti di “backend” del film “Waiting for the Barbarians”, consegnato al cliente nell’esercizio 2019. Ciò ha determinato l’iscrizione di ricavi per complessivi Euro 5,47 milioni (inclusi i “government grant”). Crediti Commerciali Altre Attività Debiti Commerciali Altre Passività Ricavi Costi €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 €/000 TATATU Enterprises Ltd 1.731 - - - 1.090 - Totale operazioni con parti correlate 1.731 - - - 1.090 - Totale delle voci di bilancio 28.796 89.628 36.289 82.134 55.488 43.487 Peso sulle voci di bilancio 6% 0% 0% 0% 2% 0% 5 “Waiting for the Barbarians”, in pieno trend con altre major come Warner Bros e Universal, è uscito il 7 agosto 2020 su piattaforme on demand e digitali, in USA e Canada distribuito dalla società americana di distribuzione cinematografica Samuel Goldwyn. All’inizio della programmazione è risultato tra i cinque film più visti su Apple TV negli Stati Uniti. Agli inizi di settembre è risultato il primo film più visti su Apple TV nel Regno Unito. L’uscita nelle sale italiane è prevista dal 24 settembre 2020.

• Together Now - Nel corso del primo semestre del 2020 sono stati completati e consegnati al cliente due dei cinque segmenti del film “Together Now”, "Unspoken" e "Lagonegro", iscrivendo ricavi per complessivi euro 1,36 milioni (inclusi i “government grant”). Il contratto commerciale per la cessione dei diritti di distribuzione del film e dei contenuti extra, firmato nel mese di agosto 2019, ha un valore complessivo di euro 9,8 milioni.

• Eddie&Sunny - Nel corso del semestre è stato firmato un accordo con Paradox Studios LLC per la cessione dei diritti worldwide di distribuzione del film “Eddie&Sunny” e sono state avviate le riprese. • Belle Bimbe Addormentate - Nel corso del primo semestre è stato avviato lo sviluppo di una nuova serie tv thriller intitolata "Belle Bimbe Addormentate" di cui il Maestro Dario Argento è lo showrunner. Il Maestro è anche il regista del primo episodio. • Attività di post-produzione - Nel primo semestre 2020 la società ha portato avanti alcune attività di post produzione principalmente supportando le case di distribuzione cinematografica con il lancio dei film che, a causa del Covid, non sono usciti in sala ma sulle principali piattaforme digitali, consentendo così al pubblico la visione degli stessi in anteprima digitale. Le produzioni di DVD, BluRay e Digital Cinema Package sono state realizzate in quantitativo inferiore, dando spazio al personale di dedicarsi al service VOD e alla post produzione delle serie “Arctic Friends” e “Puffins”. • Internazionalizzazione: sviluppo delle attività nella Repubblica serba Nel giugno 2020 Iervolino Entertainment ha firmato un Memorandum of Understanding (“MoU”) con la Repubblica Serba per la produzione di contenuti web in formato short content attraverso la neocostituita società totalmente controllata di diritto serbo Iervolino Studios d.o.o. con sedi operative a Belgrado e a Novi Sad. Iervolino Studios collaborerà con società nazionali serbe con l’obiettivo di creare una significativa capacità produttiva di serie animate short content (durata di circa 5 minuti), in grande ascesa nel settore dell’audiovisivo a livello mondiale, sfruttando le Intellectual Properties (“IP”) già in possesso di IE. Nell’ambito di questa intesa, Iervolino Studios, ha firmato un MoU con Archangel Digital Studios, società serba dell’attore serbo Milos Bikovich, il cui core business è la produzione di 6 contenuti animati, per la concessione in licenza dei diritti d’autore di personaggi animati del film d’animazione intitolato “Arctic Justice“, che verranno successivamente disciplinati tramite contratti ad-hoc sottoscritti tra le parti e riferiti alle singole opere.

• Chiusura della business unit Tatatu ADV - Nel corso del semestre è stata chiusa la business unit Tatatu ADV, che peraltro aveva svolto attività modeste, eliminando così tutte le attività con questa parte correlata.

Operazioni di finanza straordinaria

➢ Completamento dell’acquisizione della partecipazione Arte Video S.r.l. Il completamento dell’acquisizione totalitaria della partecipazione in Arte Video S.r.l. è avvenuto il 15 gennaio 2020. Il controvalore complessivo dell’operazione (parte cash e parte in azioni di nuova emissione) è stato a pari a Euro 300.000. L’operazione di acquisizione ha consentito a Iervolino Entertainment di allargare l’offerta di servizi alle attività di post-produzione.

➢ Acquisizione della partecipazione R.E.D. Carpet S.r.l. L’11 giugno 2020 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisizione totalitaria di R.E.D. Carpet S.r.l. (di seguito Red Carpet), azienda con sede legale ed operativa a Roma punto di riferimento nazionale per la selezione di casting VIP per i principali spettacoli televisivi italiani, nonché attiva nella realizzazione di contenuti video pensati per la televisione ed il web. Il valore complessivo dell’operazione è stato di Euro 300.000 (parte cash e parte in azioni di nuova emissione). Con l’integrazione di Red Carpet, Iervolino Entertainment amplia la propria gamma di servizi offerti nell’ambito della divisione “celebrity management” e nella produzione di contenuti video. Le principali motivazioni alla base dell’operazione sono l’ampliamento dell’offerta di Iervolino Entertainment, in particolare nell’ambito del management artistico delle celebrities e l’aumento dell’offerta di produzione di formati destinati alle piattaforme web o tv su misura per le aziende, ispirati al loro marchio, secondo lo standard delle principali emittenti televisive.

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura del periodo intermedio

Successivamente alla data di chiusura del semestre non sono intervenuti eventi o operazioni che possano avere riflesso sulla relazione semestrale consolidata abbreviata in esame. Di seguito i principali fatti avvenuti successivamente al 30 giugno:

• Completamento dell’operazione R.E.D. Carpet con l’acquisto del rimanente 49% tramite l’emissione di nuove azioni Iervolino Entertainment a favore dei vecchi soci di R.E.D. Carpet S.r.l.. 7

• La controllante Iervolino Entertainment, il 15 luglio 2020 ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni/00), della durata di 7 anni e ad un tasso pari al 4,07%, integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A. nell’ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE (Gruppo London Stock Exchange).

• Infine, si segnala che nel mese di luglio, allo scopo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo e di governo societario, la IE a conclusione del progetto diretto all’adeguamento del sistema di prevenzione e gestione dei rischi ispirato sia alle previsioni del d.lgs. 231/2001 sia alle migliori pratiche in queste materie, ha adottato il Modello 231 e del Codice etico.

Evoluzione prevedibile della gestione

Lo sviluppo aziendale continuerà sulla base delle direttrici di produzione e sviluppo previste nel piano industriale. Nel corso della seconda metà del 2020 per ciò che concerne gli episodi delle web serie “Arctic Friends” e “Puffins”, alla luce dei riscontri positivi sulla modalità e capacità operativa in smartworking, sono confermate le previste produzioni e consegne. Inoltre, inizierà l’attività operativa della Iervolino Studios d.o.o. (Serbia) per l’attività di produzione esecutiva di episodi relativi alla web-serie “Puffins: Impossible”. Il Gruppo IE attuerà le direttrici dell’accordo quadro sottoscritto alla fine dell’esercizio 2019 con Paradox Studios LLC, società di produzione di film indipendenti specializzata in co-produzioni internazionali, per la produzione di cinque opere filmiche. Iervolino Entertainment si occuperà della produzione di ciascun film, mentre Paradox Studios acquisirà i diritti di distribuzione a livello globale e i diritti di sfruttamento delle singole opere. L’accordo prevede che ogni dettaglio inerente ai singoli film sarà oggetto di contratti ad-hoc, che verranno sottoscritti tra le parti di volta in volta. I film saranno qualificati di nazionalità italiana. Continuerà, inoltre, il nuovo progetto con il regista Dario Argento per la produzione di una serie TV. Appartenente al genere Thriller, la serie sarà articolata in quattro episodi della durata di cinquanta minuti ognuno. Sempre nel corso dell’esercizio 2020 è previsto il completamento degli ulteriori episodi del film “Together Now”.

Alla data di approvazione del presente documento i dati preconsuntivi relativi al periodo di nove mesi al 30 settembre, rilevano ricavi per circa Euro 78 milioni (47,7 milioni al 30 settembre 2019) ed un EBIT di circa euro 17 milioni (14,2 milioni al 30 settembre 2019). Il consiglio di amministrazione è convocato per il 16 ottobre c.a. per l’approvazione dei relativi dati consuntivi. Alla luce di quanto sopra esposto è confermato per l’esercizio 2020 l’aspettativa di una importante crescita dei ricavi con la relativa coerente redditività.