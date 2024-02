Il codice fiscale si può ritirare in Posta: ecco quando e che cosa cambierà

Codice fiscale, anche le Poste potranno rilasciarlo

Il codice fiscale potrà essere ritirato anche negli uffici postali e si parte proprio dal rilascio del codice fiscale dei neonati. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, si tratta di una delle novità incluse nel Piano triennale dei servizi dell'Agenzia Piao, piano che verrà presentato ai sindacati nei prossimi giorni.

L'obiettivo? Ridurre e facilitare tutto il processo burocratico al fine di offrire un servizio più rapido e alla portata di tutti. Come? L'agenzia delle entrate aprirà degli sportelli di servizi in posta. Proprio l’Agenzia ha dato il via a una collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e con Poste Italiane con un processo attivato all’interno del progetto Polis. Oltre che semplificare e snellire i tempi, questa novità agevolerà anche i cittadini che vivono in piccoli centri e che non hanno vicino a casa un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I primi ad usufruire del servizio durante il primo semestre del 2024 saranno i neonati, il genitore dovà inserire i inserire i dati richiesti in merito al certificato di nascita del bambino e successivamente potrà visualizzare il certificato di assegnazione del codice fiscale del minore.

Un'ulteriore novità dell'Agenzia sarà l'apertura di servizi catastali di prossimità. Nel 2024, saranno attivati presso Comuni, Comunità Montante e Unioni di Comuni degli "sportelli catastali di prossimità" tramite i quali verranno rilasciate delle visure catastali “personali” ai titolari di diritti reali registrati in catasto o ai loro delegati. La finalità è quella di facilitare l'accesso ai dati catastali da parte dei cittadini, nell'ottica di semplificare gli adempimenti di tipo amministrativo-contabile in capo agli enti locali.

In ogni caso, i cittadini resteranno aggiornati e notificati riguardo tutte le novità, attraverso la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) offerta da PagoPA, che consentirà ai cittadini e alle imprese di ricevere le notifiche per via digitale.