Il costo dei biglietti aerei è alle stelle: Mister Prezzi convoca le compagnie

Voli, il costo dei biglietti aerei alle stelle: rincari del 43,2% nella prima parte dell'anno

Vuole vederci chiaro, il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, sul costo dei biglietti aerei: i prezzi dei voli nazionali, dopo la pandemia, sono tornati a salire, anzi a volare. Soprattutto quest'anno: secondo l'Istat hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ecco che allora il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari. Al tavolo, siederanno, le quattro più importanti aviolinee chiamate a spiegare le dinamiche dei prezzi dei biglietti. E dopo gli incontri e le analisi ci sarà "l'immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli", aperta anche alle associazioni di categoria e degli utenti per una maggiore concertazione.