Il fondo Elliott investe nel colosso delle app di dating Match Group

Il fondo Elliott investe in Match Group

Eliott si concentra sul divertimento. Il divertimento di conoscere persone, condividere del tempo, sognare un futuro o semplicemente vivere un'esperienza. In una parola, Tinder. E così Match Group, l'azienda dietro a quella e altre app di incontri, conquista anche Wall Street. Dopo l'aumento del 3,51% di martedì, il titolo ha segnato ieri un nuovo incremento dello 0,5%, continuando il trend positivo avviato dall'indiscrezione del Wall Street Journal su un investimento da un miliardo di dollari dell'hedge fund Elliott Investment Management, lo stesso che in Italia ha investito nel Milan e per una breve parentesi in Tim.

Il valore del titolo ha superato i 39 dollari, portando la capitalizzazione a oltre 10 miliardi di dollari. Nel 2021, in mezzo alla pandemia di Covid e al nuovo boom delle azioni Internet, il valore di Match era salito oltre i 40 miliardi di dollari, poi il calo delle sottoscrizioni e altri fattori negativi hanno penalizzato il titolo. Il fondo speculativo vuole spingere la società a effettuare cambiamenti e adottare iniziative per rafforzare il valore delle azioni. Match Group è una società con sede a Dallas, in Texas, che possiede e gestisce il più grande portafoglio globale di servizi di incontri online, tra cui, appunto, Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish, OurTime e altre icone degli incontri virtuali. Tuttavia, l'azienda deve fare i conti con reiterate difficoltà nel mantenere gli abbonamenti, affrontare una concorrenza sempre più agguerrita e contrastare il sempre più ridotto interesse delle sue app da parte dei giovani.

"Il nostro gruppo si impegna regolarmente con gli investitori e continuerà a lavorare per creare grandi esperienze per i nostri utenti e valore per i nostri azionisti", spiega un portavoce di Match in una nota. Anche perché l'azienda supera i suoi rivali quotati in borsa, tra cui Bumble, valutato quasi 2 miliardi di dollari, e Grindr, circa 1,5 miliardi di dollari. L'app Tinder, il più grande sito di incontri al mondo per numero di utenti, ha registrato entrate per circa 1,8 miliardi di dollari nel 2022, in aumento del 9% rispetto al 2021. Le entrate di Hinge, la sua piattaforma in più rapida crescita, sono aumentate del 44% anno su anno. Tuttavia, analisti e investitori di recente hanno espresso preoccupazione per il rallentamento della crescita di Tinder, più grave del previsto. Match ha anche assistito a un continuo cambiamento nei vertici aziendali, causando qualche disagio tra gli azionisti. A novembre, il gruppo ha riportato i risultati del terzo trimestre che mostravano un continuo calo nel numero di "paganti" sull'app Tinder.

La società prevede inoltre che la flessione sia più pronunciata nel trimestre in corso, a causa degli aumenti di prezzo che Match ha iniziato ad attuare all'inizio del 2023. La società sostiene, tuttavia, che il rallentamento rappresenta un inconveniente a breve termine nei suoi più ampi piani di risanamento. In un orizzonte non privo di incognite, quindi, l'ingresso di Elliott potrebbe risolvere i "problemi di cuore" del re degli incontri online; del resto, il super fondo è noto per aver investito in aziende tecnologiche e di servizi imponendo cambiamenti trasversali che includono il settore delle vendite, non ultime realtà come Salesforce e Pinterest.