Moda di lusso, il fondo Permira acquisisce la maggioranza del Gruppo Florence

Gruppo Florence, la principale piattaforma industriale italiana al servizio dell'industria del lusso di alta gamma, annuncia che Permira, società di private equity attiva a livello globale, acquisirà – attraverso i suoi fondi – la quota di maggioranza della società dagli attuali azionisti: VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento, Italmobiliare e gli imprenditori delle società che fanno parte di Gruppo Florence.

Gli imprenditori, il management team e VAM Investments reinvestiranno una quota significativa in Gruppo Florence confermando il loro commitment al progetto; Fondo Italiano d’Investimento manterrà una quota di minoranza. Attila Kiss continuerà a guidare Gruppo Florence in qualità di Amministratore delegato e Francesco Trapani manterrà la carica di Presidente. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Gruppo Florence è oggi il principale polo manifatturiero in Italia che offre servizi che vanno dallo sviluppo prodotto alla produzione di abbigliamento e accessori di alta gamma, scarpe e prodotti in pelle per marchi del lusso e, nel 2022, ha registrato un fatturato di oltre 600 milioni di euro.

Fondato nel 2020, Gruppo Florence è nato con l'obiettivo di consolidare la frammentata filiera produttiva nel settore del lusso attraverso l'aggregazione dei principali attori italiani, al fine di creare una piattaforma integrata. Oggi, Gruppo Florence è composto da 26 aziende che offrono capacità differenziate in un'ampia gamma di categorie di prodotti. Il suo modello di business unico si basa su una vera partnership tra gli investitori della società e gli imprenditori delle aziende operative, i quali hanno reinvestito tutti nel progetto in qualità di azionisti di minoranza di Gruppo Florence.