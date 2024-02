Ilva, con ArcelorMittal rapporti nulli: governo ostaggio degli indiani

EX ILVA, MANIFESTAZIONE DI PROTESTA A TARANTO PER IL RISCHIO DI CHIUSURA

Ex Ilva, si cerca una terna di commissari

Il governo guidato da Giorgia Meloni si sta attivando per coordinare le azioni necessarie all'avvio dell'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia, ma finora non sono stati organizzati incontri tra gli azionisti. Né Invitalia né il governo hanno ricevuto risposte ufficiali dall'azionista privato riguardo alle condizioni poste per trovare una soluzione pacifica alla situazione di ArcelorMittal.

Il Sole 24 Ore riporta che le due condizioni sono l'accesso alla data room con un nuovo management e il rifiuto della richiesta di manleva globale da parte degli ex manager indiani. Mentre si aspetta un riavvio del dialogo, il governo sta valutando la complessità dell'amministrazione straordinaria, che potrebbe essere più problematica di altre crisi industriali e finanziarie.

Prima dell'incontro con i sindacati, in programma per lunedì prossimo, diventa cruciale prendere decisioni politiche e amministrative. Entro lunedì, bisognerà decidere se mantenere una quota minoritaria di ArcelorMittal o avviare l'amministrazione straordinaria. Invitalia potrebbe richiederla al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre Acciaierie d'Italia Holding potrebbe fare lo stesso per controllare Acciaierie d'Italia Spa, afflitta da debiti e crisi di liquidità.

Il governo sta anche cercando una terna di commissari per gestire l'amministrazione straordinaria, preferibilmente con esperienza nel settore siderurgico, incluso un manager che conosca bene gli impianti di Taranto, Cornigliano e Novi Ligure. Ogni minuto conta mentre ci si avvicina a lunedì, quando sarà chiaro chi si occuperà della complessa situazione di Acciaierie d'Italia.